La Justicia dispuso la inhibición de bienes de Martín Insaurralde, Jessica Cirio y Sofía Clérici

“Si el avance de la investigación lo justificara, podrá disponerse el levantamiento o sustitución (de la medida), según fuera el caso”, recordaron los jueces en la resolución. El tribunal intervino por una apelación presentada por el fiscal Sergio Mola, que había pedido la inhibición de bienes a la que en su momento el juez Kreplak no hizo lugar.

JESICA-CIRIO.jpg El escándalo se destapó a raíz de un lujoso viaje que realizaron Martín Insaurralde y Sofía Clérici.

Insaurralde; la conductora televisiva Jésica Cirio y la modelo Sofía Clérici son investigados por la posible comisión de delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La fiscal de Lomas de Zamora a cargo de la causa es Cecilia Incardona y el juez federal, Ernesto Kreplak, encargados del caso luego la denuncia presentada por el diputado Ricardo López Murphy y la candidata a senadora nacional por Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires María Eugenia Talerico.

Las denuncias refieren al divorcio supuestamente millonario de Cirio e Insaurralde, motorizado también a partir de que la mediática Clérici ventiló en redes sociales que había compartido un viaje a Marbella, España, con Insaurralde.

Sofía Clérici le pidió a la Justicia que le devuelvan siete artículos de lujo que le incautaron

A pesar de que el escándalo nació hace ya más de un mes, todavía siguen sumándose capítulos al YateGate, especialmente, por parte de Sofía Clérici. Mientras Martín Insaurralde y Jésica Cirio intentan bajar el perfil lo más posible, la polémica mediática no parece querer retroceder ni un poco.

Es que en las últimas horas, en el programa "Somos Buenos" por TN, el periodista Sergio Farella desveló un inusual pedido de Sofía Clerici a la Justicia. La modelo solicitó la devolución de sus exclusivas carteras de la marca Louis Vuitton, las cuales fueron incautadas durante un allanamiento a su residencia en medio del polémico "Yategate" con Martín Insaurralde.

"Se podría decir que la principal preocupación hoy de Sofía Clerici no son esos 600 mil dólares que le secuestraron de su casa", señaló el presentador de TN al iniciar el informe. "Sobre la plata no pidió nada, un pedido hizo, sí, a través de los abogados para que le devuelvan siete carteras Louis Vuitton", agregó Farella, revelando la particular solicitud de la modelo.