Cuál fue la invitada al casamiento de Sol Pérez que tuvo más "levante"

“Una camarera le traía los papelitos con las pistas”, afirmó. “Recibió uno que decía ‘te veo 4 am en los kayak’, pero estaban muy lejos y Jujuy se quedó bailando. No fue”, detalló.

La modelo destacó que al no poder filtrarse nada de la fiesta, todos los invitados lo pasaron mejor. “Te liberás porque nadie te está filmando”, concluyó.

Qué fue lo que dijo Sol Pérez tras casarse con Guido Mazzoni

Este miércoles, Sol Pérez y Guido Mazzoni dieron un nuevo paso en su historia de amor al casarse en el Registro Civil frente a una nutrida concurrencia de invitados, marcando un capítulo significativo en su vida de recién casados. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que la mediática dijo después.

La pareja, que ya había pasado por el altar el pasado 28 de octubre en una ceremonia íntima, decidió formalizar su compromiso ante la ley en una celebración que contó con la presencia de amigos y familiares. Tras el emotivo evento, ambos se tomaron un momento para compartir sus emociones con la prensa.

La modelo, visiblemente emocionada, dedicó tiernas palabras a su esposo: "Guido es todo lo que está bien, no tiene maldades, y él dice que yo lo sorprendo todos los días, pero él me sorprende a mí con detalles. Me hace sentir la persona más feliz del mundo y que puedo con todo. Somos un gran equipo, y creo que elegí a la mejor persona para formar una familia".

Fue ahí que Sol Pérez reveló sus planes para el futuro cercano, anunciando la posibilidad de ampliar la familia: "El año que viene nos iremos, y capaz que vemos a ver si llegamos con un integrante más en la familia. Vamos a ver y vamos a intentar, es una idea, pero bueno, viste a veces una idea es cosas y Dios dirá. Vamos a empezar a practicar el año que viene".