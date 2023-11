Qué fue lo que dijo Sol Pérez tras casarse con Guido Mazzoni

Qué dijo Sol Pérez sobre su futuro con Guido Mazzoni

La modelo, visiblemente emocionada, dedicó tiernas palabras a su esposo: "Guido es todo lo que está bien, no tiene maldades, y él dice que yo lo sorprendo todos los días, pero él me sorprende a mí con detalles. Me hace sentir la persona más feliz del mundo y que puedo con todo. Somos un gran equipo, y creo que elegí a la mejor persona para formar una familia".

Sol Pérez 2.jpg Sol Pérez y Guido Mazzoni

Fue ahí que Sol Pérez reveló sus planes para el futuro cercano, anunciando la posibilidad de ampliar la familia: "El año que viene nos iremos, y capaz que vemos a ver si llegamos con un integrante más en la familia. Vamos a ver y vamos a intentar, es una idea, pero bueno, viste a veces una idea es cosas y Dios dirá. Vamos a empezar a practicar el año que viene".

Este miércoles quedará marcado como uno de los días más especiales en la vida de Sol Pérez, quien, junto a Guido Mazzoni, continúa escribiendo su historia de amor.