Revelan la idea que Lionel Messi tuvo en el Mundial para unir al grupo

“Empezamos a hacer algo que no lo hacíamos antes: abrazarnos. A Leo se le ocurrió. Influye mucho el hecho de sentirte conectado con el compañero porque vos sentís que él está vibrando y vos quieras o no empezás a vibrar también y cuando sentís el grito desde adentro te cargas de energía. También antes de un partido es fundamental arrancar con ese con ese éxtasis. El himno es esa parte donde te genera ese deseo de arrancar el partido”, aseguró Nicolás Tagliafico.

Además, el campeón del mundo recordó varios momentos del mundial y reveló cuál fue el momento que más sufrió de toda la Copa del Mundo.

“En el partido contra Holanda... El 2 a 2 fue terrible, no por el simple hecho que nos hayan empatado sino porque se terminaba el partido. Ya no hay vuelta atrás, arrancaba otro partido nuevo y tenerlo tan cerca, saborear la semifinal y que te la arrebaten en un segundo en una jugada increíble, porque fue la verdad increíble, eso te da temor”, admitió.

Lionel Messi 2.jpg

Finalmente, Tagliafico explicó las diferencias que vivió en este Mundial 2022 con el Mundial 2018, el cual fue su primera experiencia en una Copa del Mundo.

“Diferente en el primer Mundial siento de que todo era nuevo. Además no hace mucho estaba en la Selección, yo era muy receptivo y no me daba cuenta que estaba en un Mundial. Encima era en Rusia estábamos bastante lejos, la familia la vi muy poco, era todo muy nuevo. Los partidos iba, jugabas y las cosas no iban muy bien tampoco. Pero era era todo diferente. Yo creo que en este este segundo Mundial tomé más dimensión de lo que significaba, la calidad, el nivel y el rendimiento del equipo era diferente también. Creo que que fue muy diferente”, cerró Nicolás Tagliafico.