El fuerte dato que Laura Ubfal dio sobre el futuro de Jésica Cirio

Desde que estalló el #YateGate, la vida de Jésica Cirio se convirtió en un verdadero tormento. La conductora, envuelta en la polémica y bajo investigación judicial, ha optado por el silencio lo más posible, intentando no dar pistas de su futuro. Sin embargo, a pesar del hermetismo de la modelo, Laura Ubfal parece saber qué es lo que depara en el 2024.

Jesica Cirio 1.jpg Jésica Cirio

Es que en Intrusos intentaron obtener la palabra de Jésica Cirio tras la emisión de "La Peña de Morfi", pero la conductora evitó a la prensa, generando más incertidumbre en torno a su situación. La periodista Laura Ubfal, en el programa de Flor De la V, arrojó luz sobre el futuro de Cirio al revelar: "El año que viene, aparentemente, ella no continua en ‘La Peña’ y dijeron que se va a ir a vivir un año a Miami. Yo no sé cómo hará con el papá de su hija. No sé por qué se va, pero supongo que querrá estar tranquila".