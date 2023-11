Fede Bal acusó a Ángel de Brito de extorsionarlo

"Me tomé unas copas de alcohol, Ángel también, como toda la gente que estaba ahí, y yo tenía mis lentes. Le dije: ‘Mirá qué lindos te quedan. Te los dejo un rato, un mes te los presto’. Pero se los quedó para siempre", relató Fede Bal, acusando al conductor de LAM de no devolverle los anteojos.

Fede Bal 2.jpg Fede Bal

La polémica dio un giro inesperado cuando Bal afirmó que la única condición para recuperar los lentes era aparecer en el programa de De Brito. Ante su negativa, Estefi Berardi intervino señalando la situación como una "extorsión completa".

Por qué Fede Bal no quiere ver a Ángel de Brito

Con una dosis de ironía, Fede Bal comentó: "Entonces, como soy una persona multimillonaria, yo viajo por el mundo... me compré otros". Sin embargo, sus palabras fueron más allá, revelando un malestar profundo: "Llegó un momento en el que ya está... cuando hay una maldad. La maldad la sentí en todos lados".

Embed

A pesar de la tensión, Bal dejó en claro que no generará enojos y que prefiere mirar hacia adelante. Sobre la posibilidad de volver al programa de De Brito, afirmó que no está en sus planes y que la relación con el conductor y su equipo ha tomado un rumbo negativo.

“La maldad la sentí en todos lados. Últimamente, me parece que han tenido palabras muy feas para mi mamá y para conmigo”, explicó Fede Bal antes de cerrar: “Yo no genero enojos porque para enojarse uno tiene que tener realmente un vínculo. No genero enojos, no mando cartas documento... Mamá es un poco así, yo tengo otra forma de ser”