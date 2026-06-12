Academia Ferrocarril, el nuevo equipo de Lifune que ya sueña con el ascenso

Nació a fines del 2025 y está a una fecha de conseguir el ascenso en la Liga. En las formativas no paran de crecer.

A fines del año pasado apenas era una idea, pero después de reuniones y algunas charlas llegó la decisión de empezar de nuevo luego de distintas experiencias vividas en otros clubes. El objetivo inicial era claro: crear un espacio para el fútbol femenino , formar jugadoras y construir una identidad propia en Lifune . Lo que nadie imaginaba era que, en apenas unos meses, el proyecto iba a crecer a una velocidad inesperada.

"El club arrancó a fines del año pasado, en diciembre más precisamente, jugando unos torneos con divisiones formativas. Después, en enero-febrero, se arrancó con el plantel de primera división", dijo a LMNeuquén Nicolás Ferro , vicepresidente del club.

Hoy la Academia Ferrocarril es una de las revelaciones del fútbol neuquino. Compite en la Lifune B y marcha firme rumbo al ascenso. Más allá de la tabla, Ferro reúne a más de un centenar de futbolistas entre las distintas categorías. Mientras sigue buscando un predio definitivo para desarrollar sus actividades, el club continúa sumando familias, entrenadores y jugadoras que encontraron en el proyecto un lugar para crecer.

academia ferrocarril (3)

El presente deportivo acompaña el entusiasmo y el crecimiento. Con la campaña que lo tiene peleando arriba y muy cerca de la máxima categoría, el equipo femenino se transformó rápidamente en uno de los protagonistas del campeonato y tiene 33 puntos en 11 partidos jugados. "Actualmente están jugando la Lifune, el torneo oficial en la B. Próximamente, de seguir todo bien, van a ascender a la A. Así que, por ahora, venimos bien encaminados", aseguró.

Detrás de esta actualidad hay una decisión que se tomó hace apenas algunos meses: la de afrontar un proyecto propio. "La decisión fue también a finales del año pasado, después de algunas situaciones que tuvimos en otros clubes donde estuvimos anteriormente. El crecimiento que tuvimos, la verdad es que no esperábamos que fuera tan de golpe", reconoció Nicolás.

La apuesta era fuerte, pero ni siquiera los propios dirigentes imaginaban semejante respuesta. "Sí confiábamos, obviamente, en que íbamos a poder lograr estos objetivos por el plantel y el cuerpo técnico de calidad que tenemos, que fuimos formando. Y hoy hay alrededor de 70 jugadoras y unos 30 o 40 jugadores en formativas. Es un número amplio y la verdad es que estamos muy contentos con eso", asumió.

academia ferrocarril (4)

El fenómeno también se explica por el trabajo cotidiano. Mientras la primera división entrena de lunes a viernes, las divisiones formativas desarrollan sus actividades tres veces por semana. "Los entrenamientos son los días lunes, miércoles y viernes para las divisiones formativas, tanto en femenino como en masculino, y de lunes a viernes para la primera división", contó.

De hecho, varias de las entrenadoras siguen siendo futbolistas en actividad y aportan su experiencia a las nuevas generaciones. "El cuerpo técnico de primera división está conformado por el director técnico Rodrigo Canales, el ayudante de campo Daniel Díaz y el preparador físico Mario Almendra. En formativas están Maximiliano Morales, Manuela Alemán, Delfina Ovalle y Ayelén Lagos. Manuela, Delfina y Ayelén son jugadoras de Primera y también profesoras de las formativas", explicó.

Entre esos nombres aparece uno con una extensa trayectoria en el fútbol argentino. "Ayelén cuenta con una larga trayectoria en equipos de primera división, como Vélez, Huracán y River, y bueno, ahora está formando parte de la Academia como jugadora y como profesora", contó.

El nombre del club tampoco fue casual. Desde el primer momento la intención fue crear algo más que un equipo para competir los fines de semana. "Después de una primera reunión donde decidimos formar el club, apuntamos también a futuro a que esto sea una academia; por eso la Academia Ferrocarril. Salió de ahí el nombre, porque nuestra idea también era empezar como una academia de fútbol femenino", repasó.

La realidad terminó acelerando los tiempos y los números se hicieron gigantes. "La verdad es que este crecimiento que hablábamos recién fue muy grande y más rápido de lo esperado, así que ya nos podemos considerar un club en formación", mencionó.

En ese crecimiento hubo un actor fundamental: las familias. "Tenemos, gracias a Dios, un número importante de familias que están acompañando en todas las divisiones, así que eso es muy bueno porque en el día a día te ayuda y te facilita muchas cosas, al igual que los fines de semana", aseguró.

Como ocurre con muchos proyectos que recién comienzan, el espacio físico todavía es un desafío. La Academia inició sus entrenamientos gracias a la colaboración de otra institución y luego tuvo que mudarse para poder seguir creciendo. "Iniciamos en Ciudad Deportiva gracias al buen gesto del presidente del Club Villa Iris, pero como fuimos creciendo, la verdad es que el espacio nos quedó un poco chico y conseguimos por ahora un lugar en el barrio Don Bosco, en la calle Ignacio Rivas y Domene. Así que nos encontramos ahí", expresó.

El próximo paso es consolidar definitivamente el proyecto con un predio propio. "La idea es poder conseguir algún lugar y quedarnos fijos, hacer algún convenio y tener nuestro espacio. Para esto necesitamos algunos temas de documentación, papeles que estamos cerrando en breve, como es el tema de la personería jurídica", sostuvo.

Con 33 puntos en 11 partidos, el ascenso cada vez más cerca y decenas de chicas que encontraron un lugar para jugar al fútbol, Academia Ferrocarril transita sus primeros meses de vida demostrando que los grandes proyectos no siempre nacen con una cancha propia o una larga historia detrás.