Accionista y con un objetivo claro: así será el futuro de Lionel Messi en el Inter Miami hasta 2026

El estadio también contará con "58 hectáreas de parques públicos y espacios verdes, un centro tecnológico, restaurantes y tiendas, campos de fútbol para la comunidad, un estadio de fútbol para el Inter Miami de Miami y muchos más servicios", según revela el club en sitio web oficial.

Miami Freedom Park.jpg

El doblete de Lionel Messi contra Hugo Lloris que revivió la final de la Copa del Mundo

Lionel Messi volvió a encender la magia en una noche estelar con la camiseta del Inter Miami. El equipo dirigido por Javier Mascherano se impuso 3-1 ante Los Angeles FC en el Chase Stadium, sellando su clasificación a las semifinales de la Concachampions. Y, como en tantas otras veces, el protagonista fue el capitán de la Selección Argentina, que anotó dos goles —uno de penal y otro de zurda tras una gran jugada— y fue el eje del juego ofensivo del conjunto rosa, reviviendo la final de la Copa del Mundo.

El duelo tuvo un condimento especial: Hugo Lloris volvió a enfrentarse a Messi, y nuevamente desde los doce pasos. Como en la final del Mundial de Qatar 2022, el rosarino se paró frente al arquero francés con todo el peso de la historia sobre sus hombros… y repitió la historia.

Embed

Lionel Messi is 37 years of age and he’s actually scoring screamers every single week…

GOAT. pic.twitter.com/7zo6mWXdxH

— george (@StokeyyG2) April 10, 2025

Los goles de Lionel Messi contra Hugo Lloris

La primera emoción llegó cuando Messi sorprendió a todos con una avivada en un tiro libre: ejecutó rápido y convirtió, pero el árbitro César Arturo Ramos Palazuelos decidió anular el gol por no haber dado la orden de reanudación. A pesar de la protesta generalizada, la decisión no se modificó y el marcador seguía en favor del conjunto visitante.

Embed

Messi los durmió a todos y convirtió este gol de tiro libre, pero el árbritro decidió anularlo.

Es fútbol es para los vivos pic.twitter.com/BqC0kUsgqp

— El Enganche (@EngancheDiez) April 10, 2025

Pero Messi no se quedó con la bronca y fue por más. En una combinación con su inseparable amigo Luis Suárez, la Pulga controló, giró y sacó un zurdazo letal que se clavó en el ángulo. Fue el empate transitorio y el inicio de la remontada de un Inter que venía de caer en la ida por 2-1. El gol desató la euforia en el estadio y le devolvió la fe a las Garzas, que a partir de ese momento dominaron el juego.

El 3 a 1 definitivo de Lionel Messi para la victoria del Inter Miami

El golpe final llegó a poco del cierre. Una mano de Marlon dentro del área fue revisada por el VAR y el juez sancionó penal. Esta vez no hubo discusiones: Lionel se paró frente al punto blanco, eligió su lugar y volvió a vencer a Lloris. Fue el 3-1 definitivo que selló la clasificación a semifinales y ratificó el presente soñado del ídolo argentino en el fútbol estadounidense.

Embed

Believe it or not, this is the 2nd penalty that Lionel Messi has taken since the World Cup 2022pic.twitter.com/bJhqGeznaL

— MC (@CrewsMat10) April 10, 2025

El Inter Miami, de la mano de Mascherano y con un Messi intratable, vuelve a meterse entre los mejores del continente. El sueño de conquistar la Concachampions está más vivo que nunca, y con el 10 en este nivel, cualquier objetivo parece posible. Mientras tanto, las redes sociales estallan con memes, recuerdos mundialistas y una certeza: donde esté Messi, siempre habrá espectáculo.