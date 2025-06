Adam Bareiro reveló si quiere volver a River, tras el final de su préstamo

“Estoy descansando viendo qué será de mi futuro”, confesó Bareiro en una entrevista con ESPN, dejando en claro que aún no recibió noticias concretas desde Núñez. "No hubo ningún contacto con River, mi representante seguro esté en contacto con ellos. No tengo muchas respuestas, estoy esperando a ver qué será de mi carrera", agregó.

Su paso por el fútbol qatarí dejó un sabor agridulce: jugó 17 partidos, convirtió seis goles y dio cinco asistencias, pero desde Al-Rayyan decidieron no hacer uso de la opción de compra. Ahora, con el préstamo finalizado, Bareiro debe reinsertarse en un plantel que lo dejó partir en plena pretemporada en San Martín de los Andes, cuando no tuvo lugar en la consideración del DT.

"Deseaba mucho más en River. No fui para tan poco tiempo", declaró con un dejo de frustración. Su primera etapa en el club de Núñez fue, cuanto menos, discreta, y terminó alejándose sin haber tenido chances concretas de demostrar su potencial. Por eso, ahora busca revancha.

bareiro 2.jpg Adam Bareiro

Adam Bareiro le bajó la ilusión al hincha de San Lorenzo

Sin embargo, el panorama no parece favorable. Gallardo tiene en mente reforzar el ataque, pero no con Bareiro. El entrenador apunta a otro tipo de delantero y, teniendo en cuenta el rendimiento del paraguayo tanto en River como en Qatar, todo indica que su regreso será apenas un paso previo a una nueva salida.

En este contexto, se barajó la posibilidad de un retorno a San Lorenzo, donde Adam Bareiro supo destacarse y ganarse el cariño de los hinchas. Pero él mismo se encargó de cerrar esa puerta por el momento: "Si en algún momento me tocara volver a vestir la camiseta me sentiría muy feliz, pero hoy en día no es el momento. Esa situación es muy lejana", sostuvo. Pese a eso, no ocultó su afecto por el club azulgrana: "Me marcó mucho, me hizo más jugador comparado a lo que era antes. Voy a ser un eterno agradecido. Cuando no se cumplió el objetivo de llegar a la final, me puse triste. Es un lugar donde me sentí muy feliz".