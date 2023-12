Agenda del día en la Champions League: hora y TV de todos los partidos del martes

Sevilla, el equipo del neuquino Huevo Acuña, afronta la última fecha de la fase de grupos de la Champions con su futuro europeo en juego. Los Blanquirrojos se medirán con Lens, en Francia, duelo que se disputará este martes a las 14:45 y será transmitido por Espn 2. Para los dirigidos por Diego Alonso ya no existe la posibilidad de clasificar a los Octavos, pero no quiere decir que no tengan nada en juego ante los franceses, ya que tienen la opción de entrar a la Europa League.