Agustín Canapino cantó la justa sobre su futuro en la IndyCar

“Ojalá lo podamos hacer, este premio que les conté de haber logrado el resultado necesario para ganar el millón de dólares era clave, porque estábamos fuera hasta la última carrera y pasamos los autos que teníamos que pasar para lograrlo. Ayuda un montón”, mencionó siendo positivo respecto a las posibilidades.

Sin embargo, Agustín Canapino no quiso sembrar falsas esperanzas: “Pero bueno, no está definido, y las cosas, hasta que no están definidas, no hay que darlas por confirmadas. Así que ojalá que Ricardo lo pueda conseguir. Él quiere, yo quiero. Pero tenemos que esperar y veremos qué pasa”.

Por su parte, Ricardo Juncos, director del equipo Juncos Hollinger Racing, también habló sobre la posibilidad de que continúe en la IndyCar: “Necesito tiempo porque venimos de seis semanas seguidos de no parar y necesito poder dedicarme a concretar los acuerdos de los inversores y los sponsors que tenemos en el equipo para tratar de juntar el presupuesto para los dos autos y poder definir lo antes posible los pilotos que van a correr para nosotros el año que viene”.

Más allá del tema del presupuesto, Ricardo Juncos marcó que Agustín Canapino tiene potencial y está a la altura de la alta competencia: “Agustín puede correr 10 años más en IndyCar, es una persona muy madura. Tiene 33 años y todavía está muy rápido”.