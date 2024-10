"Ahora vamos a hablar": un jugador de Vélez insultó a Gustavo Quinteros tras ser sustitudo

El jugador de Vélez no quedó contento con el cambio.

El duelo entre Vélez y River no solo fue intenso por tratarse del líder del torneo frente a uno de los mejores equipos del fútbol argentino durante los últimos años, sino que también las cámaras captaron un momento sorprendente cuando el entrenador del Fortín, Gustavo Quinteros , decidió sustituir a Elias Gómez .

Con el 1 a 1 en el marcador, Quinteros sacó a Gómez del campo de juego y metió a Aarón Quirós , algo que el jugador no se tomó muy bien. Cuando salió, fue directo a encarar al entrenador y le dijo, según lo que tomaron las cámaras: "Sos un cagón, ahora vamos a hablar" .

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1847447753011732809&partner=&hide_thread=false ENOJADÍSIMO Elías Gómez se calentó con Gustavo Quinteros tras ser reemplazado



Mirá la #LPFxTNTSports Suscribite al #PackFútbol en https://t.co/lZekcj3qzj pic.twitter.com/BKP8nQEzra — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2024

El ex director técnico de Colo Colo lo dejó pasar y no le respondió, aunque su ceño fruncido mostraba que no se había tomado bien el comentario de su dirigido. En el mientras tanto, el jugador continuaba quejándose en el banco de los suplentes.

Así fue el empate entre River y Vélez

River Plate empató 1-1 con Vélez Sarsfield en la jornada 18 de la Liga Profesional de Fútbol. Las conversiones de los dos equipos llegaron gracias a las extraordinarias definiciones de los delanteros Braian Romero y Miguel Borja.

Durante la primera parte del partido, el Millonario salió al terreno de juego con poca intensidad para ejecutar la defensa, con una marca sin intensidad. La actitud fue un factor que condenó al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo. Sin embargo, en el aspecto ofensivo generó jugadas claras para buscar una buena definición, pero las malas ejecuciones terminaron en la ventaja a favor del Fortín.

Por otra parte, los dirigidos por el entrenador Gustavo Quinteros utilizaron la intensidad defensiva para nutrir al atque protagonizado por el mediocampista Claudio Aquino y el delantero centro Braian Romero. El “Nueve” marcó la conversión que abrió el marcador en el picante partido por la definición de la LPF.

En el segundo tiempo, el Millonario dio vuelta la página y salió al terreno de juego con la intensión de festejar un triunfo junto a su gente.

A los tres minutos, la Banda Roja igualó el encuentro gracias a la gran definición del “Nueve” Miguel Borja desde el punto del penal. El “Colibrí” ejecutó un disparo preciso que descolicó al arquero titular de Vélez, Tomás Marchiori.

Con este empate, River Plate se quedó con la séptima posición de la tabla de la LPF, con 26 puntos. Por otro lado, Vélez Sarsfield continuó en el primer lugar de la tabla de posiciones, con 37 unidades.

Síntesis del River vs Vélez por la décimo octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Liga Profesional. Fecha 18. River Plate 1-1 Vélez Sarsfield

Estadio: Monumental

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Goles en el primer tiempo: Braian Romero (26 m)

Goles en el segundo tiempo: Miguel Ángel Borja (4 m)

Tarjetas amarillas: Agustín Bouzat (V) 45 P.T, Germán Pezzella (R) 21 S.T

Cambios en el segundo tiempo: 1 m Facundo Colidio por Claudio Echeverri (R), 1 m Pablo Solari por Maximiliano Meza (R), 1 m Damián Fernández por Emanuel Mammana (V), 10 m Aaron Quirós por Elías Gómez (V), 14 m Rodrigo Villagra por Matías Kranevitter (R), 14 m Marcos Acuña por Enzo Díaz (R), 22 m Facundo Mastantuono por Ignacio Fernández (R), 37 m Jalil Elías por Claudio Aquino (V), 45+ 1 Maher Carrizo por Thiago Fernández (V).