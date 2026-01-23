Alarma en Boca: los dos jugadores que deberán ser operados y se perderían el debut por Libertadores

El Xeneize ya cuenta con varias bajas, como Merentiel y Cavani, a las que se le sumarían otros dos jugadores.

En Boca encendieron las alertas por el estado físico de dos futbolistas clave del plantel. Tanto Rodrigo Battaglia como Milton Giménez siguen sin poder entrenarse con normalidad y, con el correr de los días, sus lesiones dejaron de ser un problema menor. La falta de evolución en ambos casos llevó al cuerpo médico a evaluar una alternativa extrema: la cirugía, una decisión que podría dejarlos afuera del arranque de la Copa Libertadores .

Battaglia arrastra desde comienzos de enero una tendinopatía insercional en el tendón de Aquiles derecho . El dolor no solo le impide sumarse a los trabajos grupales, sino que también le genera molestias en su vida cotidiana. A pesar de realizar tratamientos kinesiológicos, la respuesta no fue la esperada y en el club ya analizan seriamente una intervención quirúrgica. De confirmarse, el volante quedaría inactivo durante varios meses y su regreso recién se daría en la segunda mitad del año.

La situación de Milton Giménez tampoco es alentadora. El delantero padece una pubalgia que lo marginó de la consideración de Claudio Úbeda desde el inicio de la pretemporada . El problema físico, que viene desde el cierre del Torneo Clausura 2025, no mostró avances significativos y por eso también se evalúa pasar por el quirófano para acelerar la recuperación. En ese escenario, estaría al menos dos meses fuera de las canchas, un plazo que lo dejaría en duda para el estreno copero.

Mientras Boca se prepara para debutar en el Torneo Apertura frente a Deportivo Riestra, el foco principal está puesto en la Copa Libertadores, certamen al que el club volverá tras dos años de ausencia. La fase de grupos comenzará a principios de abril y, si se confirma alguna de estas cirugías, el cuerpo técnico podría afrontar ese arranque con dos bajas de peso.

milton gimenez boca 2.jpg

Por ahora no hay una decisión tomada, pero las próximas semanas serán clave. La falta de respuesta a los tratamientos conservadores y la necesidad de llegar en mejores condiciones al tramo más exigente del calendario empujan a Boca a definir un escenario que genera inquietud puertas adentro.

¿Qué pasa con los refuerzos en Boca?

Boca se mueve enérgicamente para sumar su primer refuerzo en la corriente ventana de transferencias luego de que las truncas negociaciones por la compra del extremo colombiano Marino Hinestroza.

El elenco xeneize estaría cerca de cerrar el fichaje de Ángel Romero, atacante paraguayo que quedó libre en el Corinthians de Brasil, y abrió conversaciones por el delantero cafetero Kevin Serna, con presente en Fluminense.

La dirigencia comandada por Juan Román Riquelme se movió rápido, presentó una oferta formal al jugador y la operación estaría próxima a concretarse a cuatro días del arranque del Torneo Apertura para los de azul y oro.

Boca recibirá en La Bombonera a Deportivo Riestra el domingo 25 de enero a partir de las 18:30 con el objetivo de comenzar su andadura en el certamen con el pie derecho. En la misma línea, desde Brandsen 805 buscan reforzarse de cara a una temporada en la que contarán con triple competencia (Liga Profesional, Copa Libertadores y Copa Argentina).

Riquelme-Conferencia-Portada

Romero fue suplente durante gran parte del 2025, solamente consiguió convertir cinco goles y, si bien entraría en las consideraciones de Gustavo Alfaro en la selección de Paraguay para el Mundial 2026, el delantero buscaría sumar rodaje para llegar de la mejor forma a la próxima Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México.

De esta manera, y si no existen sobresaltos de último momento como sucedió con Hinestroza, todo parecería indicar que el atacante albirrojo vestirá la camiseta del conjunto xeneize en la nueva campaña.

Por otro lado, Boca elevó una primera oferta al Fluminense para adquirir definitivamente el pase del delantero de 28 años, Kevin Serna, y se espera que las negociaciones avancen con el correr de los días.