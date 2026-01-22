Un ex Boca destrozó la llegada de Ángel Romero con una polémica frase

El arribo del jugador paraguayo en este mercado de pases encendió la polémica, con varios ex futbolistas del Xeneize criticando su fichaje.

Un ex Boca destrozó a Ángel Romero antes de su arribo al club.

El mercado de pases en Boca generó muchas críticas desde fuera, por la dificultad que tuvo el presidente Juan Román Riquelme en cerrar refuerzos para el plantel. En esta ocasión, con la llegada de Ángel Romero muy cerca de cerrarse, Neri Cardozo , que jugó en el Xeneize entre 2004 y 2009, salió a cruzarlo con una polémica frase.

"Ahora cualquiera puede jugar en Boca" fue la frase que subió el volante en sus redes sociales, con una foto detrás de un programa de TyC Sports, donde anunciaban la inminencia del fichaje del paraguayo.

Cardozo jugó en Boca un total de 187 partidos, marcando 26 goles, entregando 22 asistencias y ganando nueve títulos , incluida la Copa Libertadores 2007, con Riquelme de compañero.

La historia del #ExBoca Neri Cardozo, ganador de 9 títulos en #Boca , entre ellos la #Libertadores 2007, reaccionando a la inminente firma de Ángel Romero como refuerzo de #Boca .

Cristian Traverso, ex Boca, también destrozó a Romero

En redes sociales, otro que atacó duramente a Romero fue Cristian Traverso. El mediocampista publicó en sus redes sociales una historia ironizando sobre el arribo a Boca del paraguayo.

"Si estás libre y nadie se pelea por vos...no te preocupes...acá estamos nosotros...cumpliendo sueños!!!" fue la frase que publicó Traverso, debajo de una encuesta con dos posibles elecciones: salto de calidad o eligió Cruz Azul cuando pudo venir libre.

Obviamente, esta crítica no solo va para el jugador, hermano de Óscar, que ya tuvo un paso por el Xeneize, sino para la misma dirigencia, encabezada por Riquelme, que desperdició mucho tiempo del mercado de pases en la negociación del colombiano Hinestroza, y parece estar buscando muchos reemplazos que no son calidad.

La opinión del #ExBoca Cristian Traverso sobre la inminente contratación de Ángel Romero por parte de #Boca.

Traverso fue parte de la época dorada de Boca, siendo bicampeón de la Libertadores, campeón Intercontinental y ganando la Copa Sudamericana en su vuelta al equipo argentino.

Actualmente se desempeña como panelista de Tyc Sports, en donde ha hecho varias críticas a la actual dirigencia del club, como también fue defensor en algunas situaciones que consideró injustas.

Cómo sigue el mercado de pases de Boca

Con la fallida llegada de Marino Hinestroza, quien decidió seguir su carrera en Vasco Da Gama, Boca se puso en marcha rápidamente para buscar un reemplazante y poder sumar refuerzos en otras posiciones clave como la del delantero centro.

Para el nueve, Romero parece estar muy cerca de cerrar su llegada, por lo que Claudio Úbeda tendría un reemplazante para los lesionados Merentiel, Cavani y Giménez. Alexis Cuello parece ya no ser una opción, ante la negativa de San Lorenzo a la segunda oferta de Boca, y otro nombre que surgió fue el del futbolista de Banfield, Rodrigo Auzmendi.

#MercadoXeneize | Vía @Augustocesar22 las 4 NEGOCIACIONES que #Boca tiene hoy ABIERTAS:



Ángel Romero: hoy podría quedar definido. Charla con su representante. Ayer entre el jugador y el Pte de Boca quedó todo allanado. El paraguayo quiere jugar en Boca. Si hoy se cierra,…

El apuntado para reemplazar la llegada fallida de Hinestroza es otro colombiano: Kevin Serna, jugador de Fluminense. Boca recibió una respuesta negativa en la primer oferta, que fue de cinco millones de dólares.

El conjunto brasilero valora al futbolista en una cifra cercana a los 7 millones de dólares. En Boca interpretan que la postura del club carioca no es definitiva y que existe margen para avanzar si se mejoran las condiciones económicas.

Las negociaciones deberán ser rápidas, porque el mercado de pases fue extendido por la AFA hasta el 27 de enero. Boca, además, debuta este domingo de local ante Riestra con varios lesionados y sin refuerzos.