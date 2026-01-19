Bombazo para Boca: un club brasileño le hizo una oferta mayor a Hinestroza

El pase del colombiano al xeneize se dilató y en el medio apareció un competidor directo para quedarse con su ficha.

Sin comenzar la actividad oficial, Boca acumula más dudas que certezas. Sin refuerzos confirmados y con la continuidad de Claudio Úbeda , las decisiones de Juan Román Riquelme vuelven a estar en el ojo de la tormenta. Para colmo, la incorporación que parecía avanzada y que muchos periodistas dieron por cerrada, estaría por caerse.

Es que luego de varios días de idas y vueltas, donde el pase de Marino Hinestroza no se concretó, al xeneize le apareció un competidor directo para quedarse con la ficha del extremo colombiano.

Vasco Da Gama habría ofertado un poco más de dinero para quedarse con el pase del colombiano y las alarmas volvieron a encenderse. Serían seis millones de dólares por el 80% del pase y un mejor salario para el futbolista respecto del que había ofrecido Boca.

El último mail enviado el viernes hacia Atlético Nacional, dueño del pase, todavía no tuvo respuesta. Lo mismo pasó con la oferta formal por Alexis Cuello a San Lorenzo.

En caso de concretarse el fichaje por parte de Vasco, para el xeneize sería un golpe durísimo, porque no solo se trata de la única incorporación concreta antes del comienzo de la actividad oficial, sino que ni siquiera se trata de un jugador de alta calidad.

Hinestroza es un delantero que es del gusto de la directiva desde hace varios meses y el cuerpo técnico de Úbeda dio el visto bueno para contratarlo, pero de ninguna manera se lo puede considerar una estrella o un "salto de calidad", sino de una apuesta que llega más por las carencias que tiene el plantel en el ataque que por las virtudes propias.

No son pocos los hinchas de Boca que se preguntan: ¿si no pudimos traer a Hinestroza, qué más podemos esperar?

Se desgarró Merentiel

Minutos antes de saberse del interés de Vasco por el colombiano, Boca ya había recibido una pésima noticia. Miguel Merentiel padece un desgarro que lo marginará de los primeros tres encuentros de la Copa de la Liga. Ya se sabe que no estará en el partido contra Deportivo Riestra del próximo domingo, en el debut del Clausura.

La Bestia fue reemplazado en el comienzo del último cotejo de preparación y este lunes se confirmó el grado de la lesión muscular.

janson por merentiel

Además, Edinson Cavani no pudo hacer la pretemporada como corresponde por los reiterados problemas físicos, mientras que Milton Giménez también tuvo dificultades que lo marginaron de los amistosos ante Millonarios de Colombia y Olimpia de Paraguay.

En este escenario, el único delantero de área con el que cuenta Úbeda para el partido con Riestra es Lucas Janson.