Alarmas encendidas en Inter Miami: qué dijo Mascherano sobre la lesión de Messi

Las alarmas se encendieron en el Inter Miami y, también, en la Selección argentina cuando a los 10 minutos del encuentro entre Las Garzas y el Necaxa, Lionel Messi tuvo que ser reemplazado por una lesión que sufrió luego de caer mal en una jugada que no parecía ser de gravedad. Sin embargo el '10' pidió atención médica y rápidamente solicitó el cambio al no poder continuar con el normal desarrollo.

Más tarde en conferencia de prensa el entrenador Javier Mascherano se hizo eco de la lesión: "Leo sintió una molestia en el isquiotibial y hasta mañana (este domingo) no vamos a saber el grado de lesión. Seguramente algo tenga. Quizás no sea algo tan grande, no estaba dolorido".