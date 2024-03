Alexis Mac Allister reveló quiénes son los dos jugadores del Liverpool que quieren ir a Boca

La pasión por Boca parece no tener límites, incluso entre los futbolistas del Liverpool, uno de los clubes más prestigiosos de Europa. Durante la concentración de la Selección Argentina para enfrentar a Costa Rica en un amistoso, Alexis Mac Allister reveló conexiones inesperadas entre los jugadores de los Reds y el club argentino.

En declaraciones a D Sports, Mac Allister destacó la admiración de Alisson, el arquero brasileño del Liverpool, por La Bombonera. "Alisson me dice todo el tiempo que le gustaría mucho jugar en La Bombonera", afirmó el mediocampista argentino. Esta afirmación confirma la atracción que ejerce el estadio xeneize incluso en jugadores de renombre internacional.

Mac 1.jpg Alexis Mac Allister

Pero Alisson no es el único jugador del Liverpool interesado en el equipo argentino. Mac Allister también mencionó al extremo colombiano Luis Díaz, quien ha expresado su curiosidad por la experiencia de jugar en La Bombonera. "Lucho Díaz también jugó en La Bombonera con Junior y siempre me pregunta o me cuenta su experiencia", reveló el futbolista argentino en una entrevista con ESPN.