Alpine confirmó la peor noticia para el fin de año de Franco Colapinto

La semana pasada se confirmó de manera oficial que Franco Colapinto no tendrá su tan ansiada butaca en la Fórmula 1 para el 2025, ya que todos los equipos confirmaron a sus dos pilotos y el argentino no figura dentro de la nómina, por lo que seguramente seguirá en Williams como piloto de reserva atento a cualquier eventualidad.

En diálogo con el diario francés Le Parisien, el empresario italiano habló acerca de varias estrategias que tiene para tratar de que Alpine esté entre las mejores escuderías y tras la consulta sobre el interés del equipo en sumar a Franco Colapinto, apeló a una frase que lanzó entre risas: “Lo único seguro es la muerte”.

En la entrevista, Briatore, explicó: “Vamos a empezar el año con Pierre y Jack, te lo garantizo. Después ya veremos durante la temporada. Tengo que poner el establo en condiciones para obtener resultados. Y el piloto es quien debe concluir el trabajo de casi 1000 personas detrás de él. Todos trabajan para sólo dos personas”.

image.png

El italiano fue muy claro en que no le temblará el pulso si tiene que cambiar un corredor en medio de la temporada: “Si hay un piloto que no avanza, que no me trae resultados, lo cambio. No puedes ser emocional en la F1″.

Hace algunas semanas, Briatore también habló con la revista Auto Motor Sport y dio algunos detalles acerca de la posibilidad de que el piloto argentino pueda ser parte de la escudería en 2025: “Me interesa cualquier piloto que sea rápido. Colapinto sorprendió a todos”.

La mala noticia para Colapinto

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/colapintof1ar/status/1871210504477347985?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1871210504477347985%7Ctwgr%5E700b831f639dfcbb47568e56357e0eaed8495d7f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fdeportes%2Fautomovilismo%2Fflavio-briatore-hablo-del-futuro-de-alpine-de-franco-colapinto-y-explico-que-no-dudara-si-debe-hacer-nid23122024%2F&partner=&hide_thread=false | COLAPINTO NO EMPEZARÁ 2025 EN ALPINE !!!



Flavio Briatore ha confirmado al medio Le Parisien que: "Vamos a empezar el año con Pierre y Jack, te lo garantizo. Después veremos durante la temporada. Siempre hay que evaluar a los pilotos según los resultados"#F1 #Briatore… pic.twitter.com/TtKq1ePs5i — ColapintoF1AR (@colapintof1ar) December 23, 2024

Más allá del elogio al argentino, el empresario italiano reconoció que en la estructura de Alpine no hay espacio en lo inmediato para el argentino: “Tenemos contratos con (Pierre) Gasly, Doohan y (Paul) Aron para la próxima temporada. Si existía la oportunidad de conseguir a Colapinto para 2026, es algo en lo que pensar. Sin embargo, siempre hay que tener cuidado al evaluar a los conductores”.