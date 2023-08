Análisis: Cipolletti hace negocio con la "media inglesa"

"Podríamos habernos llevado los tres puntos en algún momento. Hicimos un partido acorde a lo que se podía hacer, achicamos los espacios y agarramos la mitad de la cancha. Copamos esa parte y después el partido fue de ida y vuelta, casi no se pateó a los arcos. En el primer tiempo que ellos tuvieron el viento a favor no los dejamos trabajar", evaluó Bonjour ante LU19 y Galas FM, las radios que siguen la campaña del equipo a todos lados.

"Para lo que se vio del partido, fue un buen resultado. Tenemos seis jugadores lesionados, la defensa ha aprobado la prueba y creo que cuando la pelota está más afuera que adentro es difícil hacer un análisis" sostuvo el entrenador y agregó "te tenés que ir adaptando a la categoría, no queda otra".

Por la característica de los jugadores que tiene Cipo y las decisiones del técnico, la búsqueda del arco contrario es una premisa. Pero Bonjour tampoco come vidrio y sabe las dificultades que tiene la categoría. "A mi me gusta mirar el arco de enfrente, como hicimos en el segundo tiempo. Pero si me llevo un punto de visitante y gano de local, bienvenido sea. Creo que Cipolletti se está poniendo las pilas, los chicos han dejado todo y me voy contento por eso. No hubo fallas y la gente que entró rindió como el caso de Funes, que es volante y reemplazó a Jara", añadió el conductor cipoleño.

Cuando llegó Bonjour el equipo estaba peleando por escapar al descenso y hoy la situación es opuesta. Está a la vista que el cambio de técnico fue determinante, porque el plantel es el mismo. "El grupo es bárbaro, la verdad que no nos podemos quejar. Por eso se levantó rápido esto. Nosotros tiramos nuestro granito de arena para fortalecerlos, darles trabajo para encarar este torneo, que es muy duro. Este juego implica que la pelota viene por el aire y primero chocas y después jugas", declaró el técnico.

El impacto de ganar de local no es solamente deportivo, sino que se nota en la gente. El entusiasmo del público cipoleño va en aumento y esa es quizás una de las mejores cosas que le están ocurriendo al equipo. "Cipolletti, siempre que he venido, ha tenido una gran hinchada. Y ahora se están entusiasmando, Cipolletti tiene que volver a ser el que fue siempre, por eso tenemos que hermanarnos todos e ir dejando defectos de lado, trabajar a full. Es lo que buscamos", resaltó el entrenador.

Ahora habrá dos semanas para descansar y recuperar soldados. José Michelena y Damián Jara salieron por distintas molestias durante el cotejo frente a Germinal. Manuel Berra, Ezequiel Rodríguez y Leandro Wagner no pudieron viajar por motivos físicos. Además, volverá Lucas Argüello tras cumplir la fecha por suspensión de cinco amarillas. El fin de semana del domingo 20 de agosto, Cipo será local de Sol de Mayo.

"Ahora tenemos dos semanas largas por las elecciones y ahí vamos a recuperar al resto del plantel. No son lesiones graves pero sí hay que darles un tiempo para que se recuperen. Daremos dos o tres días para que ellos tomen un respiro y un descanso familiar", comentó Bonjour.

El DT mira al futuro con optimismo y valora el lugar donde está. "Cipolletti tiene unas condiciones bárbaras como ciudad y como club para estar más arriba. Vamos a darle ese entusiasmo pero con los pies sobre la tierra teniendo en cuenta lo que tenemos. Vamos a tratar de luchar y pelear para estar entre los cuatro", cerró.