Análisis: Verstappen se encamina al título en la Fórmula 1

Una vez concluida la carrera, el actual líder del campeonato compartió sus sensaciones, en particular tras la largada, donde fue adelantado por Lando Norris quien salió mejor pisado. “No largamos bien, tenemos que ver qué pasó. Fue realmente muy malo. Pero incluso después de eso, los dos McLaren fueron muy rápidos, me llevó algunas vueltas pasarlos y después traté de hacer una diferencia para tener todo bajo control”, aseguró Verstappen.

El auto de seguridad sumó un poco de suspenso al final de la carrera, aunque Verstappen aprovechó para hacer su pasada por boxes y así aminorar el tiempo perdido, por lo que pudo completar la carrera al mando aunque no tan fácil como parece. “Después del auto de seguridad fue un poco más complejo para nosotros mantener esa diferencia de tres segundos. Por supuesto que estoy feliz de ganar nuevamente, pero no fue tan directa hoy”, concluyó.

podio.jpg Max Verstappen suma 255 puntos en el campeonato 2023 de la F1.

Por el lado de Lando Norris, el joven británico de McLaren se mostró más que contento de haber logrado un nuevo podio para la escudería de Woking. "Ha sido espectacular pelear con esos neumáticos (duros) contra Lewis. Cometí algunos errores pero intenté empujar y pelear con Max lo más que pude. Quería tener los neumáticos blandos, pero al final llegue P2 así que no me importa", aseguró Norris, que no se olvidó de su compañero y añadió: "Tendríamos que haber tenido el P2 y P3, que de hecho lo hubiésemos conseguido de no ser por el Safety Car, pero de todas formas Oscar hizo un trabajo impresionante durante todo el fin de semana. El equipo hizo un gran trabajo, esto no hubiese sido posible sin ellos".

En cuanto a Lewis Hamilton, él tampoco se olvidó de McLaren, escudería donde salió y donde obtuvo el primero de sus siete campeonatos mundiales."Quiero felicitar a Lando y a todo McLaren, es mi familia, donde yo nací. Verlos de vuelta y tan fuertes fue asombroso”.

Para su equipo también tuvo comentarios positivos, tras una temporada que no ha sido como lo esperaban. "El auto estuvo bien, creo que es un resultado positivo para nosotros como equipo, pero tenemos que seguir presionando y alcanzar a los que están adelante. Nos iba bien en las curvas lentas, pero no tenía una buena velocidad final en las rectas para alcanzarlo; sin embargo creo que de haber largado séptimo a terminar tercero, es un resultado increíble", concluyó.

Nota por Maxi Bibbo