Andrea Pereyra y su historia de superación a través del rugby

En rugby femenino, Marabunta es el claro dominante de la zona, no solo por los resultados deportivos sino también por la gran cantidad de jugadoras con las que cuenta en sus planteles. Andrea Pereyra, que juega de wing, es una de ellas e impone presencia en el campo de juego y se llena de tries. "Empecé a jugar al rugby en el 2019, cuando tenía 16 años, en Allen Rugby Club, y en el 2022 me vine a Marabunta. Tenía ganas de empezar un deporte y siempre me gustó el rugby, nunca me dejaron hacerlo porque es un deporte 'bruto', así que cuando tuve la edad como para moverme sola empecé a ir a entrenar en Allen", dijo a LMNeuquén sobre sus inicios.

Además de su destreza en el juego, se lleva la mirada de muchos y hasta preguntas de algunos curiosos debido a una característica de su físico, porque la falta el antebrazo y la mano izquierda. "Siempre fue con normalidad, yo me tuve que cambiar a Marabunta porque empecé a vivir en Cipolletti. Antes vivía en Allen, así que me vine a Marabunta por eso, pero nunca tuve inconvenientes”, comentó sobre su relación con el deporte.

En los más chicos se genera alguna sorpresa cuando la ven en los entrenamientos y partidos, pero Andrea no tiene problema en contarles. “Sí, siempre me preguntan qué me pasó. A los más chiquitos por ahí les cuesta entender que nací así. Así que por ahí hago uno que otro chistecito, pero siempre me vienen a preguntar o me quedan mirando, es algo a lo que ya estoy acostumbrada”, aseguró.

Cómo la recibieron los entrenadores y las compañeras

En su llegada a Marabunta, el cuerpo técnico ya la conocía de haberla enfrentado en los distintos torneos. Para los profes fue una novedad ver su manera de entrenar y hasta fueron momentos de dudas para ellos. “Cuando yo me cambié a Marabunta ya me conocían, pero sí, en los primeros entrenamientos siempre era '¿cómo haces esto? ¿cómo haces aquello?' o '¿podes hacer esto?' y así. Mi entrenador que tengo ahora en Marabunta le busca la vuelta a todo”, agradeció.

Sus compañeras también la recibieron de la mejor manera desde las primeras prácticas y se preocuparon para que ella pudiera completar a la par todos los ejercicios. "Jugué todo el año y sigo jugando en Marabunta. Por suerte somos un montón y me dieron realmente una excelente bienvenida. Ellas siempre me trataron como una más y siempre me ayudaron en todo lo que yo necesité. Es más, hasta se han adaptado entrenamientos para que yo pueda participar en todo", dijo.

Para la wing de 21 no se trata de ninguna discapacidad y de hecho hasta hace bromas constantes sobre su brazo. “Yo siempre me lo tomo con humor, si vas a un entrenamiento te vas a dar cuenta, porque yo pongo incómodo a todo el mundo con las cosas que digo, porque todo el mundo pregunta pero no, yo no tengo drama”, agregó.

Desde muy pequeña no tuvo inconvenientes en el desarrollo personal y no vivió como un sufrimiento las relaciones con los demás a raíz de las constantes preguntas. “Desde chiquita también supe manejarlo bien y por suerte los nenes igual, una vez que les aclaras lo que pasó, no tienen drama en juntarse con vos”, sostuvo.

En su infancia, adolescencia y juventud siempre le buscó la vuelta a todas las actividades que realizó y fue adaptándose. Lo mismo sucedió en la cancha, donde pasó por otras posiciones y prefirió por comodidad quedarse como wing. “He jugado de medio, de centro y de wing, pero me siento muchísimo más segura jugando de wing. Sí, he encontrado dificultades, pero siempre trato de buscarle la vuelta a todo”, afirmó.

Muchos ven estas cuestiones como un estigma y otros tienen que lidiar con el bullying. Andrea nunca tuvo temor ni pudor y siempre fue por más, eso es lo que hoy la tiene como una de las backs de Marabunta. "No, yo nunca. Por eso siempre me animé a hacer todo. Por ahí de más grande me doy cuenta de que la gente sí lo ve como un problema, pero yo trato de hacer lo que puedo y demostrar que se puede", concluyó.