Ángel Di María fue explosivo en sus declaraciones con un picante mensaje: "Después dicen que nos ayudan"

El delantero de Rosario Central fue duro contra el arbitraje y cuestionó la opinión de algunos rivales.

El encuentro entre Rosario Central y Talleres de Córdoba estuvo plagado de enojo con tensos cruces entre los futbolistas, principalmente en el cierre de la primera etapa donde en más de una oportunidad Ángel Di María fue el gran protagonista de los encontronazos.

Su título de campeón del mundo no hace que el respeto adentro del campo de juego en el fútbol argentino sea mayor, sino que lo contrario ya que le hacen vivir momentos de hostilidad .Nos sigue faltando ese poquito para ganar los partidos. Ni tampoco el futbolista se relaja a pesar de tener en sus vitrinas una gran cantidad de campeonatos obtenidos con distintos clubes del fútbol mundial por los que pasó. Esta etapa en Rosario Central la vive con un sentimiento particular.

Luego del encuentro donde fue protagonista de los hechos más picantes, el jugador habló con la prensa y se refirió al encuentro. En su relato se refirió al desarrollo del encuentro en el cual llevaban la victoria transitoriamente. "Siempre salimos dormidos en algún momento y nos terminan haciendo un gol de mierda, que nos termina dando un empate”, contó.

"Nos hicieron UN GOL DE MIERDA y se metieron atrás. Después dicen que nos ayudan...".



La declaración de Ángel Di María, justo antes de que SE CORTE EL AUDIO de la TV.

— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 22, 2025

Más tarde fue duro en su relato: “Se terminaron metiendo atrás y después dicen que nos ayudan”. Sumado a esto agregó: “Creo que merecimos ganar. Fueron 3 o 4 minutos en los que nos desconcentramos y nos toca volver a comer mierda. El fútbol argentino es así, porque nosotros hicimos todo para ganar, pero hicieron un montón de tiempo y se llevaron un punto que para ellos tendrá un gran valor”.

Para cerrar el futbolista se refirió a los motivos por los cuales no saludó a su excompañero en la Selección argentina y entrenador de la T Carlitos Tévez: “No lo vi. Cuando terminó el partido no lo pude saludar, pero le deseo lo mejor”.