Antoine Griezmann confesó que intentó mufar a la Selección antes de la final del Mundial

El delantero, que jugó en el Barcelona con Lionel Messi, tiene 32 años y ha dejado su huella con 43 goles en 121 partidos en la selección de Francia es un reconocido fanático del fútbol argentino, a tal punto que ha llegado a contar que jugaba al Gran DT y que siempre ponía al delantero de Lanús, Pepe Sand, como su figura.

Además, Griezmann no escatimó en elogios para su excompañero en Barcelona y actual estrella en el Inter Miami, Lionel Messi. “Está llenando todos los estadios. Está haciendo muchos goles, están ganando todos los partidos y van a jugar la final (de la Leagues Cup) contra Nashville. Es un jugador increíble y creo que lo mejor que ha hecho la MLS es traer a Leo para la publicidad, mejorar el nivel deportivo y que sea la imagen del fútbol en los Estados Unidos”, agregó el francés.

En el mismo sentido, Griezmann vislumbra su propio futuro y anhela una etapa en la MLS. “Siempre he dicho que mi objetivo era terminar allí (en los Estados Unidos), por todo lo que me gusta del deporte americano. Quiero jugar en la MLS, disfrutar ahí siendo competitivo, poder ver otras ligas deportivas, ganar cosas ahí estando en mi mejor nivel. Primero me gustaría ganar títulos en el Atlético y luego veremos, pero sigue siendo un objetivo jugar en la MLS. Es muy buena la llegada de jugadores como Leo, como Busi (Busquets). Los fichajes que están haciendo, de jugadores más jóvenes de Sudamérica le traen nivel a la Liga y eso es lo mejor que puede hacer, traer más jugadores de nivel para que la liga sea más seguida y se haga más potente”.