¿Argentina bicampeona? La inesperada frase del presidente de Conmebol sobre la Finalissima

Finalmente la Finalissima entre la Selección argentina y España quedó solo en un deseo, o tal vez un alivio para los planteles que evitan un partido con fuerte roce con el mundial a la vuelta de la esquina. Fueron varias negociaciones y posturas inamovibles entre las partes que decantaron un una final que no tuvo desenlace en el campo de juego.

Alejandro Domínguez , presidente de la Conmebol , fue claro en sus declaraciones durante el sorteo de las copas Sudamericana y Libertadores y lanzó una insólota frase que resonó en el fútbol argentino. En diálogo con el periodista Marcelo Benedetto de DSports, soltó: “Si aplicamos walkover, sos bicampeón de la Finalissima” , dijo con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

Para contextualizar, en el tenis el walkover es cuando se otorga una victoria por abandono a un equipo o jugador cuando su rival no se presenta, es descalificado o se retira antes de iniciar un partido.

Luego, Domínguez soltó con una frase fuerte: “Hay que creérsela, el pasto del vecino no es tan verde”. Más tarde en Radio La Red, el presidente de Conmebol afirmó que no es una pena que no se haya hecho el partido y alegó: “¿Sabés quién es el bicampeón? Somos bicampeones de la Finalíssima, no se presentaron”.

Luego, habló sobre cómo se maneja la entidad que preside en este tipo de situaciones: “Siempre estamos los diez juntos. Si tenemos una fortaleza en Conmebol es que somos un bloque. La política que se instaló en Conmebol es que vamos siempre juntos. Somos muy ricos en historia, en fútbol, en triunfos, en población, pero lamentablemente a los efectos políticos somos poca cantidad de votos. Entonces, la única fortaleza que tiene Conmebol es mantenerse en bloque”.

Por otra parte habló sobre los motivos por los que visitó Argentina: “Ir a la Argentina tenía dos motivos. Uno era conversar con Chiqui, interiorizarme de todo lo que estaba pasando. Y, por el otro lado, era resolver esta situación de la Finalíssima, que no tuvo el final que queríamos. Pero estamos dispuestos a jugar en cancha chica, en cancha grande. Nosotros estamos listos para jugar donde sea”.

Enterado sobre las declaraciones, el entrenador de España, Luis De la Fuente, se refirió a la situación: La disposición ha sido jugarla. Siempre hemos estado posicionados para jugar el partido. La Real Federación Española de Fútbol ha intentado por todos los medios jugar este partido".