Arrancó el ciclo de Gabriel Nasta como DT de Cipolletti

"Sumamos minutos de entrenamiento, el lunes se movieron los que no habían jugado y ya hoy más exigente (martes) todos juntos. Vi buena predisposición, hay buen material así que esperemos poder darles una buena guía para que ellos dentro de la cancha se sientan importantes", dijo el nuevo entrenador a LM.

"Uno tiene que buscar el equilibrio. A veces no se necesita tanta velocidad y otras no se necesita tanta experiencia. Hay que mixturar y tener en cuenta que no es un momento fácil. Por más que haya cambios en lo institucional, porque en lo deportivo el momento sigue siendo delicado. Ver qué jugadores están mejor emocionalmente para afrontar estos partidos que van a ser muy bravos y determinantes para la campaña", dijo el técnico al respecto.

Nasta conoce bien la categoría, pero la mayor parte de su trayectoria como DT la hizo en las zonas del Litoral y el norte del país. "No he enfrentado a los equipos que nos tocarán en la Reválida. Analizaremos y veremos. Además de los rivales, buscaremos equivocarnos lo menos posible y poner el mejor equipo en la cancha", analizó.

Recuperar la iniciativa, el objetivo de Cipolletti

En cuanto a la idea de juego, uno de los grandes desafíos de Cipolletti para lo que viene es mejorar de cara al arco rival. Tanto en la generación de fútbol como en la cantidad de goles ha sido uno de los más flojos del campeonato, con solo 9 tantos en 17 encuentros. "La idea es ser protagonistas y ser un equipo que tenga solidez. Llegar más al área, generar más situaciones de gol y buscar los tres puntos. Sería lo ideal y muy buen arranque. No digo de la era mía, sino para Cipolletti en este momento", agregó Nasta.

"Nos toca llegar en una etapa en el que no se pueden incorporar jugadores, se han ido otros y llegaron también. Es un momento negativo, la parte emocional y de cómo se siente cada jugador es fundamental. Queremos ser un equipo como el último partido, protagonizar y recuperar esa iniciativa", destacó respecto al último encuentro en el que empató frente a Germinal de Rawson 1 a 1, pero estuvo más cerca de la victoria que su rival.

En cuanto al plantel, el técnico contará con dos recuperados de sus respectivas lesiones que en su momento tuvieron mucho protagonismo en diferentes momentos. "Santiago (Jara) está en perfectas condiciones y (Juan Martín) Amieva ya entrena normalmente. Están en competencia. Como les decía a ellos, necesito que haya competencia para que todos podamos tener un buen rendimiento", finalizó Gabriel Nasta.