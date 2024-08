Arrancó el Pre Federal de básquet: las victorias de Pacífico e Indepediente en fotos

PACÍFICO VS BIGUA 1.JPG

Pérfora quiere cambiar la cara después de una floja Liga Federal y comenzó ganándole a uno de los pesos pesados. Derrotó a Centro Español 82 a 74 luego de una noche trabajada en la que comenzó abajo en el marcador. Descolló Facundo Ramadori para la visita con 30 puntos, pero el local mejoró la defensa y repartió el goleo para hacerse del triunfo.

Independiente y Del Progreso dieron espectáculo en La Caldera, donde el anfitrión prevaleció de punta a punta y se impuso 96 a 86.

INDEPENDIENTE BASQUET.jpg Foto: Claudio Espinoza

En los de Andrés García hubo cinco jugadores el doble dígito, principalmente Matías Ponzoni (16), Ezequiel Dentis (15) y el base David Oviedo (13).

INDEPENDIENTE DEL PROGRESO.jpg

Además, Deportivo Roca se lució ante Petrolero en el Gimena Padín (76-55) con Francisco Mines Garrido como goleador con 19.

Por la división Ascenso, Cipolletti derrotó a Club Plottier como visitante en "El Histórico" por 67-58 y Centenario le ganó cómodo a Unión de Allen 87 a 59 en La Colonia.

Este domingo continuará la acción de la zona campeonato con otros cuatro encuentros: Del Progreso vs. Pacífico (en Roca, a las 20), Petrolero vs Pérfora (La Cueva, a las 20), Biguá vs. Deportivo Roca (El Nido, a las 20) e Independiente vs. Centro Español (La Caldera, a las 21).