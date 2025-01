Ascendió con Deportivo Rincón, la rompió en Villa Mitre y jugará en Riestra

El Malevo, dirigido por el Cristian el “Ogro” Fabbiani, miró al fútbol del interior y se movió rápido para poder sumar al futbolista de 27 años que demostró un gran nivel. “Así se da la llegada, mi representante ya sabía, pero no me quería comunicar porque yo ya estaba de vacaciones y no me quería molestar, pero la verdad que contento”, aseguró.

El oriundo de Trelew pasó unos días con su familia en el sur del país y se sumó al plantel en la pretemporada que recién comienzo. "Pasé año nuevo con mi familia y después a Buenos Aires para viajar a Mar del Plata. Vamos a estar una semana o dos, a meterle con todo ahí", contó.

La participación en el Federal A de Obredor llegó hasta noviembre, donde jugó la final del Reducido con Villa Mitre ante Sarmiento de La Banda. A diferencia del año anterior, llegó lejos en el Federal y no jugó el Regional Amateur, por lo que se instaló en su ciudad para descansar, esperando nuevas propuestas o la vuelta a las filas de la Villa. "Estuve disfrutando los días libres al máximo. Soy de Trelew, Chubut, disfrutamos en casa, con la familia. Yo soy muy familiero", comentó.

gabriel obredor.jpg

La historia de Obredor

Gabriel surgió en Huracán de Trelew, pasó por Racing y La Ribera, también de aquella ciudad. En 2018, jugando para el Globo, sufrió una fractura que puso en riesgo su continuidad en el fútbol. Una vez superada la lesión, apareció Germinal en su vida, la institución con la cual brilló y alcanzó el ascenso al Federal A en 2023. “Me caí mucho en el futbolístico y Dios me ha levantado y ahora puedo disfrutar de lo que más me gusta y más que nada cumplirme un sueño”, aseguró agradecido.

A sus 27 años, la experiencia del volante ofensivo es importante en el ascenso argentino. "He jugado muchos Regionales, pero no tenía representantes o los partidos regionales no se grababan mucho y no podía hacer mi video. Se me hacía todo muy difícil para mostrarme y bueno, salió la oportunidad de jugar en Germinal”, relató sobre la posibilidad de darse a conocer.

El buen rendimiento en el Verde en sus 29 partidos disputados en Germinal le permitieron redondear un gran año futbolístico.

Como ya era habitual en Gabriel, buscó un club para poder disputar un nuevo Regional y el León neuquino le abrió las puertas. "Cuando nosotros terminamos el torneo acá con Germinal, que no pudimos clasificar, me fui a jugar un Regional ahí con Rincón. Lamentablemente solo estuve jugando hasta los cuartos de final”, se lamentó, aunque fue importante en el comienzo de la campaña.

Aquel equipo dirigido por Marco Gonzáles perdió una pieza fundamental en medio del torneo, ya que el jugador recibió un llamado de Almagro para jugar la Primera Nacional. “Me tenía que presentar en Almagro el 3 de enero y ellos jugaban creo el 7 u 8 de enero creo, la semifinal y bueno, no pude presentarme porque me salió la oportunidad de Almagro", repasó.

Finalmente, ese conjunto del León concretó el ascenso ante Colón de San Justo en Río Cuarto.

Aquel 2023 fue un trampolín para la carrera de Obredor. Aunque el paso por Almagro no fue lo que se esperaba, ya que sólo disputó 8 partidos, lo mejor estaría por venir. “Eso me ayudó mucho, la verdad que me fue muy bien en Germinal. De ahí pude saltar a Almagro y, después, a mitad de año me fui a Villa Mitre. Gracias a Dios pude terminar bien el año jugando y demostrando que estoy para jugar", afirmó.

Ya en Bahía Blanca, Carlos Mungo lo mandó a la cancha en 19 oportunidades, desde su llegada en la ventana de invierno. "Fue muy bueno para mí ir a Villa Mitre porque necesitaba jugar. Agradecido al club porque me ayudó mucho y al técnico también", comentó.

Los contratos suelen ser de 12 o 18 meses, pero ante la aparición de Riestra como la gran oportunidad para dar el salto, la Villa no se interpuso en el destino del jugador. "Yo tenía el contrato hasta julio del año que viene, pero la verdad que se portó re bien en ese sentido Villa Mitre, ninguna traba, nada de nada, así que súper agradecido por eso también”, aseguró.

Con idas y vueltas en su carrera, con resiliencia para levantarse y seguir demostrando su calidad, en 2025 Gabriel cumplirá el sueño que tuvo desde pequeño, debutar en primera.

"La verdad que estoy muy bien mentalmente, físicamente. Tengo muchas ganas de jugar, como todo pibe, estoy cumpliendo el sueño que tanto le pedí a Dios de chico y sobre todo después de tantos sacrificios, tantos esfuerzos, de tantas caídas”, concluyó.