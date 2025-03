Así reaccionó Gallardo tras la increíble serie de goles errados por River con Riestra

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1901001635616203225&partner=&hide_thread=false ¡¡LA DE BORJA NO PODÍA CREERLO!! Así reaccionó Marcelo Gallardo a las chances de ALIENDRO y el COLIBRÍ sobre el cierre del PT vs. Riestra. pic.twitter.com/B3bxWod09Q — SportsCenter (@SC_ESPN) March 15, 2025

Las declaraciones de Gallardo tras el empate

“Nos faltó el gol... Conociendo las virtudes del rival en su cancha, un equipo que se hace difícil. Creo que en esas condiciones el partido lo jugamos, lo tuvimos controlado, sobre todo más en el primer tiempo. Las situaciones claras que tuvimos fueron a través de una buena fluidez en el juego. Fueron situaciones claras bien elaboradas, pero nos faltó el gol. El gol te abre las posibilidades de que ellos también aborden una actitud de salida y no lo pudimos lograr".

“En el segundo tiempo, por el desgaste físico que genera jugar con este equipo, que propone un combate físico, nos fuimos desgastando y no fluyó de la misma manera. Nos faltó el gol para terminar consolidar lo bueno que habíamos hecho en el primer tiempo. Tampoco sufrimos mucho atrás. Estuvimos bien. En ese partido de segunda pelota y combate físico, lo hicimos bien. No nos llegaron salvo en situaciones de pelota parada. El resultado sabe a poco, pero seguiremos buscando”.

“Fueron seis situaciones de gol claras, nos faltó concretar. Defendimos bien contra lo que hizo el rival. Por eso, tampoco ellos tuvieron muchas situaciones claras, salvo dos puntuales de pelota parada. El segundo tiempo fue más friccionado. Tuvimos que haber convertido alguna de esas cuatro situaciones del primer tiempo para que el partido se presentara a favor nuestro”

Gallardo-Riestra.jpg

“El fútbol se juega 90 minutos, no en 45 minutos. Son rachas, que suceden a veces, y se van potenciando, pero ya no se hablará más de eso cuando se corte. No es que no creamos situaciones, generamos. La dificultad de no concretar lo que proporcionas es que, a veces, los rivales también asumen un rol de cierta seguridad en eso y van creciendo, pero no siempre se pueden romper los partidos en los primeros minutos. Ojalá sucediera eso, no está pasando. Seguiremos insistiendo con lo bueno. En los dos últimos partidos, vi cosas buenas desde la generación de juego y la fluidez”.