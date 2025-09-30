"Así se juega al fútbol": La inesperada reacción de Guillermo Barros Schelotto en la victoria de Vélez

El entrenador del Fortín dejó una perlita en la victoria 3-1 ante Atlético Tucumán por el torneo doméstico.

Vélez atraviesa un gran presente con los mellizos Barros Schelotto a pesar de haber quedado eliminados de la Copa Libertadores en manos de Racing que hizo mejor las cosas en la serie y se metió en las semifinales del certamen. Por el torneo clausura del fútbol argentino el fortín consiguió una victoria ante Atlético Tucumán, donde el equipo mostró buenos pasajes que enamoraron a la dupla técnico.

Principalmente el que demostró estar más conforme con un destello del equipo fue Guillermo Barros Schelotto , quien reaccionó con claridad a una jugada que derivó en el empate parcial que luego terminaría en victoria 3-1 en el José Amalfitani. Luego de una jugada a puro toques en las cercanías de la mitad de la cancha, Brian Romero definió por encima del arquero que achicó espacios pero no pudo evitar el tanto del delantero.

Inmediatamente en medio de los festejos de todo el estadio, Guillermo mostró su aceptación en diálogo con su ayudante Pocho Insúa: " Empezaron tocando desde acá. Pim, pum, pam ¡Así se juega al fútbol, la concha de la lora!".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1972823803110608910&partner=&hide_thread=false "¡ASÍ SE JUEGA AL FÚTBOL!". Imperdible reacción de Guillermo al gol de Braian Romero ante Atlético Tucumán. pic.twitter.com/3LPZaUYtxF — SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025

La valoración de Guillermo sobre Lisandro Magallán

Magallán tuvo un error al comienzo del encuentro que le costó un tanto al fortín, pero pudo reponerse y terminó cerrando un buen partido. En diálogo con los medios, Guillermo se expresó sobre el ex Boca: “Hay una parte humana para destacar de todos los jugadores, que empujan desde un ámbito de amistad. Fue un apoyo quizás al error que había cometido Maga al inicio del partido, pero lo más importante es que él solo superó esa situación, convirtió la reprobación en aplausos en el segundo tiempo”, destacó el entrenador

"La virtud es del equipo, del grupo, pero en este caso tuvo que ver mucho el amor propio de Magallán", sumó.

Sobre el presente del equipo

"Ese objetivo de entrar a los playoffs nos va a acercar a las copas, que estamos lejos. Esos partidos sin ganar al inicio del año no salen gratis, vamos a tratar de estar en ese lote, hoy estamos a cinco puntos pero hay ocho equipos peleando ese puesto, no depende de nosotros ni va a ser fácil pero lo vamos a tratar de hacer", confesó el entrenador.