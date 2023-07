Así será la camiseta que usará River desde el mes que viene

A pesar de no haber conseguido la victoria frente a San Lorenzo este sábado, en River están preparándose para celebrar lo que parece un casi seguro nuevo título local (solo necesita que Talleres no gane esta noche y saldrá campeón cuatro fechas antes que termine el torneo). Y en medio de este festejo, en Núñez ya están pensando lo que será la próxima temporada, y no solo en lo referido a refuerzos, sino también a la vestimenta.

River Camiseta nueva 1.jpg

Sin abandonar su clásica combinación de colores rojo y blanco con la banda, la vestimenta presenta algunas novedades en comparación con la actual. ¿Cuáles son estas novedades? Por un lado, el cuello estilo polo desaparecería para dar paso nuevamente al tradicional corte en forma de "V", y la mencionada banda cruzada en el pecho sería más delgada y también más corta, sin extenderse hasta el hombro como lo hace la camiseta actual del Millonario.

Otro detalle a destacar en la nueva camiseta de River, que aún no ha sido oficialmente presentada (pero que al parecer ya está confirmado off the record que será esa camiseta la que use), es que contará con varios detalles en rojo, como por ejemplo las tres franjas de la marca que viste al club y los acabados de los brazos y la espalda.

River Camiseta nueva 2.jpg

Ya hace hace algunas semanas, River había presentado oficialmente su nueva camiseta alternativa para la temporada 2023/2024, inspirada en el clásico diseño negro con la banda roja, que fue utilizado por última vez en la temporada 2009/2010 y también durante los años 1999 al 2003.