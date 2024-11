¡Ay, River! La increíble racha de Atlético Mineiro en la previa a la final de la Copa Libertadores

Atlético Mineiro ganó ¡SÓLO UNO! de sus últimos 9 PARTIDOS disputados:



1-1 vs Fortaleza.

1-1 vs Vasco.

3-0 vs River Plate.

1-3 vs Inter.

0-0 vs River Plate.

1-3 vs Flamengo.

0-1 vs Atlético Goianiense.

0-1 vs Flamengo.

0-0 vs Flamengo.



En unos… pic.twitter.com/5k4IBCqOR0