River, lejos de la épica y eliminado de la Libertadores por Mineiro

El partido

La iniciativa fue del Millo desde el comienzo. Sin ser avasallante, pero claramente superior, River tuvo un par de chances para abrir el marcador. Las más claras fueron de Pablo Solari en una pelota parada, un cabezazo de Pezzella y un par de disparos de Maxi Meza. De todas formas, el local falló demasiado en el último pase y le costó transformar en peligrosas sus interminables aproximaciones.

Sabiendo que estaba tres goles arriba, Mineiro se metió atrás y aguantó, sin proponer nada. La visita no pasó la mitad de la cancha en la primera media hora. La única oportunidad llegó luego de un error grave de Kranevitter, que no supo como rechazar, Deyverson se fue mano a mano con Armani. El delantero resolvió mal, no pudo definir y el arquero le negó el gol.

El arranque del complemento fue favorable a la visita, que tuvo una jugada espectacular entre Scarpa y Hulk. El remate de Gustavo fue excelente, pegó en el ángulo y en el rebote Armani evitó el gol de Deyverson con una gran intervención.

River volvió a acomodarse con los ingresos de Echeverri y Mastantuono. El Diablito generó la más clara de su equipo hasta ese momento, pero el arquero Everson le tapó el mano a mano de manera formidable.

Pity Martínez también entró y se hizo cargo de las pelotas paradas. En un centro del zurdo, Pezzella volvió a exigir al "1" rival, que fue la figura de la cancha. Lo mismo pasó con otro disparo lejano de Echeverri, que se encontró con las manos de Everson.

Mineiro respondió en un contragolpe manejado por Hulk y el remate del ingresado Rubens fue atajado por Armani.

A falta de 15', hubo un penal claro de Rodrigo Battaglia a Meza que Roldán decidió no cobrar y el VAR tampoco lo llamó.

Embed River pidió PENAL. ¿Qué te parece?



Mirá las SEMIS de la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/SsOHaBiFY0 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2024

En los últimos 10 minutos, la historia ya estaba juzgada y, pese a la eliminación, la gente de River aplaudió a sus jugadores.

El Millo había sido el mejor en la fase de grupos contra rivales menores. Superó a un diezmado Talleres y al Colo Colo de Jorge Almirón, pero cuando se topó con un brasileño volvió a correr la misma suerte que desde 2019. Flamengo, Palmeiras, Inter de Brasil y ahora Mineiro lo dejaron con las ganas de llegar a la quinta Libertadores.

Formaciones

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Matías Kranevitter, Santiago Simón, Maximiliano Meza; Pablo Solari, Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo

Atlético Mineiro: Everson; Lyanco, Rodrigo Battaglia, Júnior Alonso; Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco, Guillerme Arana; Hulk, Deyverson y Paulinho. DT: Gabriel Milito

Cambios: ST, al inicio, Renzo Saravia por Lyanco (AM), 12 Rodrigo Villagra, Claudio Echeverri y Franco Mastantuono por Kranevitter, Simón y Solari (R), 17 Rubens por Deyverson (AM), 18 Adam Bareiro y Gonzalo Martínez por Borja y Colidio (R), 27 Otavio por Paulinho (AM), 39 Eduardo Vargas por Arana (AM).

Estadio: Más Monumental

Árbitro: Wilmar Roldán