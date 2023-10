Balón de Oro: "Dibu" Martínez fue elegido como mejor arquero del mundo y los franceses lo silbaron

"La única manera de llegar acá es luchando como me enseñaron mis padres. Sólo hay que disfrutar" , expresó en declaraciones a la prensa al arribar a la ceremonia.

Y añadió: "¿Qué significa estar en el Top 15? Ves los que quedaron atrás y es un orgullo. Siempre quiero más, siempre mi meta es ganar más partidos".

En cuanto a quién merece ganar el Balón de Oro, el arquero consideró: "El premio es para el mejor jugador del mundo y si lo tiene que ganar (Lionel) Messi 25 veces, les pido disculpas a los que compartieron la nominación".

Algunos franceses lo silbaron cuando llegó al lugar, recordando la final del Mundial de Qatar donde fue el verdugo del conjunto galo con una atajada increíble a Kolo Muani y el penal atajado a Coman en la definición desde los doce pasos.

La misma secuencia se repitió al ser premiado como el mejor arquero del planeta mientras se repetía en la pantalla el mano a mano en el último minuto de la final de Qatar 2022. Incluso, el presentador Didier Drogba, exfutbolista del Chelsea y de la selección de Costa de Marfil, tuvo que pedirle respeto al público.

Embed "Dibu Martínez":



Porque también lo silbaron cuando fue a recibir el premio al Mejor Arquero del Mundo en la gala del #BallonDor pic.twitter.com/Ae6Lg9eq9c — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) October 30, 2023

Tras recibir el premio en manos de su papá, Martínez no ocultó su emoción por verlo a Alberto con el trofeo Lev Yashin, en honor al gran arquero soviético "Una sorpresa, el gordo siempre me siguió a todos lados. Obviamente, sin mis compañeros de Selección ni de Aston Villa, esto no sería posible. Esto es un mimo a mi carrera, lo importante es ganar en grupo y en familia. Tengo dos hijos hermosos, mi hermano, mi viejo. Para mi es un mimo a mi carrera, lo mayor ya lo gané".

Además, e Dibu habló de la final contra Francia: "Eran los anteriores campeones del mundo. Habíamos hecho un gran partido, Kylian (Mbappé) hizo un partidazo, levanto a Francia. Argenitna jugó bien en el tiempo extra, Leo (Messi) puso a Argentina adelante y nos empató Kylian. Yo no sabía quién me había pateado. Me hubiera encantado que lo terminara Lautaro (Martínez) con el gol de cabeza".

Por último, reconoció a sus contrincantes en la terna al mejor arquero: "Mirando a esos fenómenos, son un orgullo. Son arqueros que admiro mucho. Marc (Ter Stegen), Bono que no está. Yo los sigo mucho".