Bangladesh es parte del Federal A de futbol

El interés de Sol de Mayo por un jugador de aquella nación comenzó a principios de año, luego de la consagración de Argentina en Qatar. Fueron varios nombres de bangladesíes los que sonaron en enero, sin embargo, Buhyan fue el más certero y estuvo a punto de llegar para el inicio del Federal A.

Esta mañana la ciudad de Buenos Aires, se realizó la presentación oficial y la firma del contrato con la institución capitalina. Allí estuvo presente Adán Valdebenito, presidente de Sol de Mayo junto al capitán del país asiático.

Durante el acto, Valdebenito, afirmó el orgullo de contar con el capitán en las filas del Albiceleste de Viedma. “Para nosotros es un orgullo que el capitán de Bangladesh venga a jugar a la Argentina. Le damos la bienvenida y es un placer hacerlo oficial”.

Por su parte el flamante refuerzo hizo sus primeras declaraciones para los hinchas. “En Bangladesh soy uno de los mejores y acá, quiero demostrar lo mismo que hice en casa”, sostuvo.

Ante la especulación sobre si el bangladeshí estará presente en La Visera de Cemento junto a sus nuevos compañeros, Adán Valdebenito, aseguró que Jamal no estará en suelo cipoleño. “Este finde no, él recién va a estar el martes en Viedma, así que no va a viajar ahora con la delegación”, aseguró a LM.

El debut de Jamal, está previsto recién para la fecha 27 ante Germinal en condición de local. Quedará en consideración de Juan Alfonsín darle minutos. “El martes va a estar integrándose con sus compañeros y estará a disposición para el partido con Germinal”, sostuvo Valdebenito.

Sin embargo, como es un jugador de selección, habrá partidos en los que no pueda estar presente, ya que deberá volver a su país. “Después del partido tiene que volar a Bangladesh para jugar dos partidos con la selección, dos amistosos”, concluyó el presidente