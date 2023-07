Beckham reveló su reacción cuando se enteró de la llegada de Messi al Inter de Miami

Lionel Messi provocó una revolución en los Estados Unidos tras su llegada al Inter de Miami: el 10 argentino ya convirtió tres goles en dos partidos disputados vistiendo la camiseta de las Garzas y el impacto mediático que causó su incorporación no tiene parangón en la nación norteamericana. El propietario de la institución, David Beckham , se animó a contar los entretelones del arribo del campeón del mundo al elenco dirigido por el Tata Martino en el marco de una entrevista con el periódico "The Athletic".

El exvolante del Real Madrid confesó que las charlas con el astro rosarino iniciaron a mediados del 2019, pero que no fue hasta mediados del año pasado que se intensificaron y que el sueño empezó a tomar forma. " Él vio esto como un proyecto, un legado y no creo que muchos jugadores lo noten . Ven la oportunidad de jugar en diferentes lugares, pero Leo se dio de que no podía simplemente cambiar la cara del fútbol en este país, sino que podía inspirar a la próxima generación ", argumentó el británico.

david-beckham-inter-miami-2018_dn0t31uvf3k5171e3lyouqfsb.jpg El exfutbolista inglés creó el club en 2018.

Por otra parte, el ídolo del Manchester United aseveró que se enteró del visto bueno de la Pulga cuando estaba en Japón, compartiendo un viaje con su familia: "Me desperté a las 5 de la mañana porque mi teléfono no dejaba de vibrar. Mi esposa Victoria me dijo: ‘¿En serio? ¡Apaga tu teléfono!’. Lo miré y exclamé: ‘¿Qué pasó? ¡Algo ha pasado!’. Me puse las gafas y grité: ‘¡Viene Leo! ¡Está hecho!' Se me pone la piel de gallina al hablar de todo eso".