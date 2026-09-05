Boca empata con Gimnasia de Mendoza de visitante

El Xeneize necesita los tres puntos para mantenerse en la zona de playoffs y no perder lugar en la tabla anual.
Boca visita este sábado a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita asentarse en los puestos de clasificación a los playoffs.
El encuentro, que está programado para las 16:30, se lleva a cabo en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR está Silvio Trucco.
Gimnasia de Mendoza salió mejor en el arranque y avisó rápido con dos llegadas claras. Primero, Facundo Lencioni exigió desde muy cerca con un remate bajo tras un centro de Luciano Paredes, y luego Ignacio Sabatini tuvo una chance de cabeza que pasó rozando el ángulo. Boca respondió con un intento de Leonel Flores dentro del área, aunque sin precisión, y también sufrió la amarilla temprana para Kevin Zenón.
El golpe del Xeneize llegó a los 17 minutos. Tomás Belmonte asistió a Alan Velasco, que recibió fuera del área y sacó un derechazo preciso al ángulo para poner el 1-0. Gimnasia había tenido sus oportunidades en el inicio, pero Boca aprovechó una de las primeras acciones claras que generó y pasó al frente en Mendoza.
El empate llegó apenas dos minutos después del gol de Boca. Gimnasia reaccionó rápido, no dejó que el Xeneize se acomodara con la ventaja y encontró el 1-1 a los 19 minutos: Fermín Antonini asistió a Ignacio Sabatini, que apareció por el centro del área y definió de derecha para vencer a Montero. El arranque, que ya había sido incómodo para Boca, volvió a quedar abierto en Mendoza.
Las formaciones de Boca y Gimnasia de Mendoza
Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón; Alan Velasco; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Tomás O'Connor, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.
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