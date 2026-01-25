Boca empata ante Riestra por la primera fecha del Torneo Apertura

El Xeneize empieza su participación en el campeonato argentino, en La Bombonera, contra el duro equipo de Bajo Flores.

Boca enfrenta a Deportivo Riestra por la primera fecha del Torneo Apertura en La Bombonera. Los dirigidos por Claudio Úbeda afrontan este inicio de año sin refuerzos confirmados, aunque con varias negociaciones abiertas, y contra un rival difícil, que se suele hacer fuerte defensivamente.

El Xeneize llega con varias bajas a este primer partido, con sus tres centro delanteros lesionados (Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez), teniendo que improvisar con Lucas Janson en la posición. Tampoco serán de la partida Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia.

Por su parte, Riestra viene de ser protagonista del verano por su famosa pretemporada con horarios extremos y varios turnos de trabajo. El Malevo afronta un 2026 histórico, en el que disputará la Copa Sudamericana .

Así fue el primer tiempo de Boca vs Riestra

Boca comenzó agresivo, manejando mucho la pelota e incomodando a Riestra con el juego con los laterales. El visitante salió a raspar mucho, ganándose las amonestaciones de Goitia y Benegas.

Los primeros 20 minutos, el Xeneize convirtió a Ignacio Arce en figura: le tapo y cabezazo a Belmonte y uno a Di Lolo -que ganó ya tres veces en área rival- tras un córner. La más clara del primer tiempo fue una definición exquisita de Lautaro Blanco desde fuera del área, que pegó en el palo y no fue gol por centímetros.

INCREÍBLE que en esta jugada no fue GOL de #Boca. Primero #DiLollo y luego #Blanco.

Tras el inicio furioso del local, empujado por el canto de La Bombonera, el partido se fue emparejando un poco, con Boca manejando la pelota pero sin ser claro en el tramo final de la cancha. Por ahora, es empate 0-0 en esta primera fecha.

La información del partido entre Boca y Riestra

Torneo Apertura - Zona A

Fecha 1

Boca – Riestra

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Ariel Penel

La formación confirmada de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Lucas Janson, Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

La formación confirmada de Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Barbieri y Pedro Ramírez; Pablo Monje, Jonatan Goitia y Nicólas Watson; Antony Alonso y Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.