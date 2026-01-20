El plan que activará Claudio Úbeda ante la falta de delanteros en Boca

La calendario oficial aún no comenzó para Boca que ya enfrenta el primer gran dolor de cabeza del semestre. A las lesiones de Milton Giménez y Edinson Cavani, se sumó la baja de Miguel Merentiel, el único 9 disponible en el plantel. Ante este panorama , el entrenador Claudio Úbeda tendrá que improvisar.

En un contexto que apremia, con el inicio del Apertura y el debut ante Riestra cada vez más cerca, el Sifón Úbeda tomó una decisión clave: subir a una de las figuras de la Reserva al plantel de Primera para cubrir un puesto donde hoy la única alternativa es Lucas Janson.

Si bien su posición natural es la de extremo, Iker Zufiaurre viene de ser uno de los goleadores del equipo de Mariano Herrón que cerró el 2025 con dos títulos. Junto a Valentino Simoni (cedido a Gimnasia de Mendoza), fue uno de los jugadores más destacados en materia ofensiva y, a pesar de no ser titular habitual, terminó el año con nueve goles y dos asistencias.

Dentro de ese registro sobresale su actuación en semifinales del Clausura de la Liga Proyección, donde marcó los dos goles en la victoria ante River, un rendimiento que le valió ganarse un lugar como titular en la final frente a Gimnasia y luego en el Trofeo de Campeones ante Vélez, encuentro en el que convirtió el 1-0 para el Xeneize.

Su gran posibilidad en el equipo de Primera de Boca

Ese gran cierre de temporada para el juvenil ya lo había dejado entre los jóvenes talentos de las inferiores de Boca Juniors que estaban en carpeta para comenzar a entrenarse con Primera. Zufiaurre incluso debutó en Copa Sudamericana en 2024 (sumó 67 minutos en tres partidos y fue al banco en otros tres) y ahora esa posibilidad se concreta ante la necesidad de Úbeda de sumar variantes en el puesto de centrodelantero.

Incluso, tras consagrarse campeón, el propio delantero contó que había tenido charlas con Edinson Cavani para mejorar sus movimientos dentro del área. Un aprendizaje que se vio reflejado en Reserva, donde convirtió goles decisivos aún sin ser un nueve natural.

De esta manera, ante un panorama complicado por las lesiones y con el debut cada vez más cerca, Boca vuelve a mirar hacia adentro para encontrar soluciones. Zufiaurre tendrá ahora la chance de dar el salto definitivo y demostrar si su gran cierre de año en Reserva puede trasladarse también a la Primera del Xeneize.

Desde Boca aún no han comunicado la posible fecha de regreso para Milton Giménez, Edinson Cavani y Miguel Merentiel tras sus respectivas lesiones. A estas bajas, se le suma las negociaciones caídas por el pase de Marino Hinestroza, delantero de Atlético Nacional que finalmente jugará para el Vasco da Gama de Brasil. Ante este panorama, Lucas Janson será titular en Boca en el debut ante Riestra y el joven Iker Zufiaurre tendrá una importante posibilidad en la Primera de la institución Azul y Oro.

Veremos si el plan resulta para Claudio Úbeda que se encuentra al frente de su primera pretemporada como entrenador principal al frente de Boca.