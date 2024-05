Boca: la drástica decisión que tomó Diego Martínez

Si las cosas no venían demasiado bien en la interna del plantel de Boca , en las últimas horas terminó de estallar. Y el que se puso al frente de la decisión fue la cabeza del primer equipo xeneize, su entrenador Diego Martínez .

Porque del “noches alegres y mañanas tristes” que escuchó de la boca de uno de sus jugadores referentes, no se vuelve. Y por eso ya lo dejó afuera de la lista de concentrados de los jugadores que se preparan para el duelo por la tercera fecha de la LPF.

Boca: Diego Martínez no lo cuelga pero lo aparta

Darío Benedetto, quien supo dar seis vueltas olímpicas en Boca, es un hecho que dejará el club en breve. La actitud de destrato que sintió el entrenador, Diego Martínez, de su parte, fue el tope en la relación que ya venía resquebrajada porque el futbolista no era tenido en cuenta.

Para recibir a Talleres, el delantero no está en la convocatoria a pesar de que durante la práctica mantuvo una reunión y una charla con Martínez. Del encuentro se desprende que aclararon los tantos pero no hubo vuelta atrás en la idea del técnico.

¿Qué pasará con el futuro del jugador? La idea de la dirigencia de Boca no es dejarlo ir gratis sino que va a tratar de generar alguna ganancia económica con su salida. Para ello, será necesario alguien que haga una oferta por el Pipa y que lo quiera para el segundo semestre del año.

Diego Martinez.jpg Diego Martínez y Darío Benedetto

Las dos posibilidades más concretas pasan por la MLS de los Estados Unidos y la liga mexicana, en donde ya estuvo Benedetto, cuando fue jugador del América antes de regresar a Boca. También podría resurgir la opción de Inter de Porto Alegre aunque en su momento el delantero había dicho que en Sudamérica solo jugaría en Boca.

Cuál fue el conflicto que hizo estallar a Diego Martínez

La charla durante el entrenamiento del jueves apuntó a aclarar lo ocurrido en la semana anterior, cuando el jueves 16 de mayo Benedetto festejó su cumpleaños 34 en un salón privado en el barrio porteño de Puerto Madero. Junto a él hubo otros futbolistas de Boca, como Lema y Marcos Rojo.

El festejo en sí mismo no fue lo que enojó al técnico sino que Pipa, quien debía pasar por el consultorio kinesiológico a la mañana del viernes, no solo que no se hizo presente sino que disparó la frase que una semana después intentó aclarar cara a cara con Diego Martínez: “Noches alegres, mañanas tristes".

Darío benedetto.jpg

Por lo pronto, el domingo no estará ni siquiera entre los convocados, como ocurrió la semana pasada. Y sí seguirá agrandando su mal porcentaje de presencias, que lleva apenas 18 minutos jugados en los últimos ocho partidos de Boca. Luego del partido con Talleres, serán nueve los partidos.

¿Cómo formaría Boca el próximo domingo? Si bien, en el entrenamiento el técnico cambió mucho, los 11 serían: Sergio Romero; Saracchi, Di Lollo, Lema, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Guillermo "Pol" Fernández, Medina y Vicente Taborda; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.