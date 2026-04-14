Boca le gana a Barcelona de Ecuador en La Bombonera, por la Copa Libertadores

El Xeneize busca su segunda victoria en el certamen internacional, para acomodarse en el grupo antes del Superclásico ante River.
Boca enfrenta a Barcelona de Ecuador en La Bombonera, por la segunda fecha del grupo D de la Copa Libertadores. El Xeneize viene de conseguir una gran victoria en Chile ante Universidad Católica, y busca acomodarse en el grupo en la previa del superclásico ante River.
Claudio Úbeda guardó a casi todos los titulares ante Independiente por el Torneo Apertura, para que descansaran para el debut de local en la Libertadores. El único que repite titularidad es Agustín Marchesín, que volvió tras una lesión muscular.
Barcelona viene de caer en su debut por 1-0 ante Cruzeiro en Ecuador, por lo que está urgido de empezar a sumar en el certamen internacional. Este partido significa la vuelta a La Bombonera de Darío Benedetto.
Así fue el primer tiempo entre Boca y Barcelona de Ecuador
El partido comenzó bastante trabado y con mucha pierna fuerte. La primera chance de riesgo la tuvo el equipo visitante, que no definió bien. En esa misma jugada, hubo una mala noticia para Boca: nuevamente se lesionó Marchesín, que tuvo que ser reemplazado por Brey tras un golpe en su rodilla.
La primer jugada de peligro a favor de Boca llegó a los 17 minutos: Delgado metió un gran pase en profundidad para Merentiel, que ingresó al área, enganchó para su pierna izquierda y definió ancho al segundo palo.
Boca empezó a demostrar la superioridad sobre el equipo ecuatoriano, y tuvo otra posibilidad clara a los 32 minutos, cuando Merentiel desbordó por el sector izquierdo y le tiró un gran centro a Ascacibar, que cabeceó al medio del arco y no pudo marcar el primer gol del partido.
Cuando el Xeneize estaba encerrando a Barcelona en su área, pero fallaba en el momento final, apareció una vieja fórmula: tras un gran centro de Blanco, un cabezazo certero de Di Lollo puso el 1-0 para el local.
Los datos del partido entre Boca y Barcelona de Ecuador
- Copa Libertadores 2026.
- Grupo D.
- Fecha 2.
- Boca – Barcelona de Ecuador.
- Estadio: La Bombonera.
- Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).
- VAR: Leonardo Mosquera (Colombia).
Boca: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Tomás Aranda; Adam Bareiro, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
Barcelona: José Contreras; Bryan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Luca Sosa, Gustavo Vallecilla; Jefferson Intriago, Matías Lugo, Jhonny Quiñonez; Luis Cano, Darío Benedetto. DT: César Farías.
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