La picante frase de un jugador del Barcelona en la previa al cruce con Boca

Sergio Núñez no se guardó nada y le subió la temperatura al partido de su equipo contra el Xeneize en la Bombonera.

En la previa de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 , el delantero uruguayo Sergio Núñez del Barcelona de Guayaquil , rival de Boca este martes, sorprendió con una declaración que generó repercusión. “Es Boca, tampoco es el Milan”, en referencia al próximo duelo frente al Xeneize en La Bombonera. El plantel ecuatoriano se muestra confiado de cara a la visita a Buenos Aires.

La frase de Núñez surgió luego del triunfo de Barcelona por 2-1 ante Leones del Norte en la liga ecuatoriana, resultado que ubicó al equipo en la tercera posición, a cuatro puntos del líder Independiente del Valle. Tras ese encuentro, la prensa consultó al plantel sobre el desafío copero frente al elenco argentino. Núñez, quien ingresó desde el banco en el último compromiso, descartó cualquier temor por jugar en La Bombonera y remarcó: “Sabemos que podemos ganar el partido, como también lo hicimos en Argentina contra Argentinos y en Brasil con Botafogo. Con esa mentalidad vamos a ir”.

El uruguayo, que llegó al club guayaquileño como refuerzo para esta temporada, repasó su adaptación y valoró el presente del equipo: “Lo importante es que el equipo ganó; eso es lo clave para nosotros. Obvio que uno quiere jugar y tener una racha goleadora. Así que toca esperar... Estoy bien; tengo la cabeza en Barcelona. Seguramente en algún momento se me abrirá el arco y voy a poder tener continuidad”, explicó.

image

El plantel dirigido por César Farías llegó a la fase de grupos tras superar instancias eliminatorias ante rivales de peso, como Argentinos Juniors y Botafogo. Ambas clasificaciones se definieron como visitante, lo que alimenta la confianza del conjunto ecuatoriano para la cita ante Boca Juniors. Núñez también destacó su versatilidad dentro del plantel: “He jugado mucho como extremo. Tengo ese potencial para poder explotar. Lo importante es que volví a jugar, tal vez no los minutos que uno quiere, pero estoy a la orden del técnico”, puntualizó.

Cómo llega Boca a su partido contra Barcelona

Boca Juniors llega al cruce contra Barcelona de Guayaquil tras ganar 2-1 ante Universidad Católica en Chile en el debut del grupo, resultado que lo posiciona como líder junto a Cruzeiro. El conjunto brasileño, en tanto, superó como visitante a Barcelona en el estreno de la fase, lo que dejó al cuadro ecuatoriano obligado a sumar en Buenos Aires.

El partido entre Boca Juniors y Barcelona Sporting Club está programado para el martes 14 de abril en La Bombonera, en un duelo que promete tensión y expectativa. La designación del árbitro colombiano Wilmar Roldán también fue confirmada por la Conmebol para este compromiso.

Úbeda Boca Independiente Clásico

En cuanto al armado del equipo, Leandro Paredes vuelve al equipo tras cumplir una fecha suspensión por el Torneo Apertura. La defensa, el mediocampo y la delantera tendrán variantes totales para llegar con el plantel descansado y competitivo a ambos encuentros, este de Copa y el Superclásico ante River de este domingo. Úbeda convocó a 28 futbolistas para la concentración, aunque la lista se reducirá antes del partido.

El equipo titular probable para enfrentar a Barcelona sería: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.