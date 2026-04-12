La polémica de la fecha: el penal que cobró Andrés Merlos sobre Velasco en Boca-Independiente

El árbitro fue llamado por Lucas Novelli desde el VAR y decidió cambiar la decisión. La sanción fue decisiva para el resultado.

Andrés Merlos es uno de los árbitros menos confiables del fútbol argentino. La dirección nacional de arbitraje, que encabeza Federico Beligoy, decidió enviarlo a un partido de alto impacto, como el Boca - Independiente disputado en La Bombonera, por la fecha 14 del Apertura de la Copa de la Liga.

Para colmo, en el VAR pusieron a Lucas Novelli Sanz , uno de los jueces que tuvo un crecimiento meteórico desde las categorías de ascenso, protagonizando escándalos numerosos, como por ejemplo aquellos durante las campañas del Deportivo Madryn en el Federal A.

Con ese combo, era difícil que algo terminara bien y el que se sintió perjudicado fue el Rojo, que ganaba 1 a 0 con una jugada cuyo nacimiento también fue polémico. Una mano en defensa del colombiano Arias fue considerada casual por Merlos y a partir de allí nació la jugada que terminaría en gol de Matías Abaldo . En ese caso, el VAR no puede incidir porque se considera que ya comenzó otra fase de ataque.

mano de arias

Pero lo más discutido fue el penal que cobraría Merlos a instancias de Novelli en el final del primer tiempo. Alan Velasco anticipó a los defensores y se llevó la pelota, para luego caer pesadamente. El contacto entre el volante ofensivo de Boca y Sebastián Valdés existe, pero la discusión es si ese contacto lo hace caer o es el futbolista de Boca quien lo provoca.

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El penal fue protestado por todo Independiente, a tal punto que Gustavo Quinteros insultó al juez al terminar la primera parte y por eso el técnico del Rojo no pudo salir al segundo tiempo.

Qué dijeron los protagonistas

"Le expliqué a Andrés (Merlos): si veo que no llego, no voy a meter el pie. Mi sensación es que toco la pelota y mucho después (Velasco) se tira cuando siente el contacto", comenzó explicando Sebastián Valdés tras el partido. Además, el marcador central agregó: "En tiempos de VAR todas son muy finas. Depende del VAR, el ángulo... Pero a fin de cuentas es justo el empate".

"Yo veo a mi compañero, también a Velasco y ni siquiera meto el pie. Se lo expliqué a Merlos hasta que terminó el primer tiempo, pero cobró penal y eso cambió el partido", finalizó.

"Voy a ser cortito, el penal fue penal. Fue penal claro, se revisó y nosotros lo vimos también. Hay una infracción clara que se ve. Después está muy clara la mano del delantero de Independiente, pero fue donde nació la jugada del gol", dijo Claudio Úbeda en conferencia de prensa.

Velasco le gritó el gol a Lomómaco

En la previa al penal que ejecutó Milton Giménez, Alan Velasco tuvo una conversación con Kevin Lomónaco, defensor de Independiente. En las imágenes que trascendieron en las últimas horas, se observa que la charla no es en buenos términos y eso queda plasmado cuando luego del gol de Giménez, Velasco se lo grita en la cara a su colega del Rojo.

Esa actitud generó reacciones en redes sociales, donde los hinchas de Independiente le dijeron de todo al jugador que se formó en la institución de Avellaneda.