Jannik Sinner le ganó a Alcaraz en Montecarlo y volvió a ser número 1

El italiano se quedó con el duelo 17 entre ambos, en una definición de alto nivel disputada este domingo.

Con un rendimiento que viene creciendo hace ya varios meses, Jannik Sinner volvió a lo más alto del ranking mundial del tenis. Este domingo superó a Carlos Alcaraz por 7-6 y 6-3 para quedarse con el título en el Masters 1000 de Montecarlo y trepar nuevamente al lugar más alto del escalafón.

El italiano, de 24 años, obtuvo su cuarto Masters consecutivo y ha ganado 39 de sus últimos 41 partidos disputados.

Alcaraz llegaba con ventaja en el historial (10-6) y tras eliminar a Valentin Vacherot en semifinales, mientras que Sinner había hecho lo propio frente a Alexander Zverev. En la final, Jannik fue superior y se quedó con una victoria justa.

sinner jannik

El primer set mostró un inicio favorable para el murciano, que logró un quiebre rápido y se adelantó 2-0 con una propuesta más extensa en los intercambios, buscando incomodar al italiano.

Sin embargo, Sinner reaccionó con agresividad y niveló el desarrollo. La paridad se mantuvo hasta el tie break, donde el italiano aprovechó errores de su rival y tomó ventaja. Finalmente, cerró la manga por 7-6(5), golpeando primero en la definición.

En el segundo parcial, Alcaraz volvió a tomar la iniciativa y consiguió un quiebre para ponerse 3-1, en lo que parecía un escenario favorable para estirar el partido.

No obstante, la inconsistencia volvió a jugarle en contra y su rival capitalizó esa situación. Con mayor soltura y variantes en su juego, el italiano revirtió el marcador, encadenó tres juegos consecutivos y pasó a dominar el encuentro.

Sin ceder terreno en el tramo final, Sinner sostuvo el control y cerró el partido por 7-6(3) y 6-3, confirmando su superioridad en los momentos decisivos.

Con este triunfo, el italiano no solo levantó el trofeo en Montecarlo, sino que también recuperó el número uno del mundo, consolidándose como la principal referencia del circuito masculino.

sinner trofeo montecarlo

Montecarlo, un torneo exitoso

Por primera vez en la historia del torneo de Montecarlo, se vendieron todas las entradas para todos los días de la semana que dura el certamen.

Montecarlo es la segunda escala de la gira sobre polvo de ladrillo previa a Roland Garros. La misma comenzó con los ATP 250 de Houston, Marrakesh y Bucarest. A partir de este lunes 13 de abril se jugarán en simultáneo los ATP 500 de Barcelona y Munich.

Después llegarán consecutivamente los Masters 1000 de Madrid y Roma, para derivar en la semana previa a Roland Garros: ATP 500 de Hamburgo y ATP 250 de Ginebra, Suiza.

El torneo más importante sobre arcilla se disputará como cada año en París del 24 de mayo al 7 de junio.