Boca, con Mariano Herrón de interino, recibe a Argentinos: hora, formaciones y TV

Para este partido, el entrenador (interino) Mariano Herrón contará con dos bajas importantes: el mediocampista Guillermo Matías Fernández por una situación extra futbolística en la que el Consejo de Fútbol decidió que no tenga minutos dentro del terreno de juego, y el arquero Sergio Romero continua con la suspención por la agresión a un fanático luego del “Superclásico”.

Por otra parte, Argentinos Juniors viaja a la Bombonera con una racha de tres partidos consecutivos sin conocer la derrota, entre ellos se encuentra la goleada 3-0 a Newell's Old Boys de Rosario en el estadio Diego Armando Maradona. Los dirigidos por Cristian Zermatten vienen de igualar 1-1 con Atlético Tucumán de local.

Las siguientes son las probables formaciones de Boca y Argentinos Juniors y otros detalles del partido

La probable formación de Boca: Leandro Brey, Nicolás Figal, Aarón Anselmino, Lautaro Blanco, Juan Barinaga, Cristian Medina, Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón, Edinson Cavani y Miguel Merentiel. D.T: Mariano Herrón.

La probable formación de Argentinos: Diego Matías Rodríguez; Tobías Ramírez Cardozo, Francisco Álvarez, Kevin Agustín Coronel Alarcón, Román Vega, Francis Manuel Mac Allister, Nicolás Oroz, Alan Rodríguez Guaglianoni, Alan Lescano, José María Herrera y Gastón Verón. D.T: Cristian Zermatten.

Liga Profesional 2024. Fecha 17. Boca Juniors- Argentinos Juniors.

Estadio: Alberto José Armando.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Árbitro asistente 1: Pablo González.

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba.

Cuarto árbitro: Ariel Penel.

VAR: Fernando Espinoza.

AVAR: Fabrizio Llobet.

Hora de inicio: 21:00.

T.V: TNT Sports.

¿Llega Fernando Gago a Boca?

Cuando todo parecía encaminado para la llegada de Fernando Gago a Boca luego del clásico de Guadalajara entre las Chivas, su equipo, y el Atlas, el propio entrenador se encargó de poner paños fríos al asegurar que "nadie se contactó con él".

En la previa del partido, el entrenador argentino dialogó con el canal Telemundo de México y soltó declaraciones que no coindicen con la información que circuló en Argentina.

"Yo no tuve ninguna oferta, ningún llamado, no sé de dónde salen estas informaciones, para mí fue muy tranquila la semana de trabajo. No me contactó nadie, no sé de dónde salió esa información, no tuve contactos con nadie de ningún club. Ni con mi entorno nadie se contactó", aseguró.

En ese sentido, sobre su futuro, explicó: "Todo puede pasar. Nadie sabe lo que puede pasar en el futuro. Puede que perdamos 5 partidos y no estoy más, o quedarme 7 años, es el hoy. No sé por qué se instaló este rumor, es parte del fútbol".

En la previa de la entrevista, Gago había sido abucheado por el público mexicano presente en el Estadio Akron por los rumores que se generaron durante la semana.

A pesar de que el entrenador cuenta con una clausula de recisión cercana al millón de dólares, aseguró su estadía al repetir que "tiene contrato vigente" durante la última pregunta que le realizó el periodista Miguel Gurwitz.

De esta forma, continúa siendo una incógnita todo lo que refiere al próximo entrenador de Boca y la postura de Juan Román Riquelme. En el mientras tanto, Mariano Herrón está al cargo del plantel como técnico interino, aunque todo parecía indicar que la intención del Xeneize era cerrar a un entrenador titular lo más pronto posible para terminar con el mal momento que atraviesan tanto los jugadores como la dirigencia con los hinchas.