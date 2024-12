Boca negocia con un club mexicano por un viejo conocido de Fernando Gago

Piovi.jpg Piovi disputó 46 partidos con el Cruz Azul.

El ex Argentinos Juniors, que ya tiene 30 años y no tiene inconvenientes en ser la voz de mando de un equipo grande, no la tendrá fácil para regresar al fútbol argentino: ocurre que la Máquina Celeste solo aceptaría su salida por 10 millones de dólares, pero es un monto imposible de ejecutar por la dirigencia del conjunto de La Ribera. Por ello, Juan Román Riquelme les exigió a sus laderos que comiencen las negociaciones para encontrar un punto medio.

Quién es el central que está muy cerca de llegar a Boca

Otro que suena en Boca es Ayrton Costa, quien supo desempeñarse como lateral por el sector izquierdo pero que también puede desempeñarse como zaguero. Actualmente, el ex Independiente juega en el Royal Antwerp de Bélgica y las charlas irían a buen puerto: se habla de un arreglo por alrededor de 3 millones de dólares.