El mejor amigo de Gary Medel contó el conflicto con Fernando Gago en Boca

Gary Medel irrumpió el mundo Boca el mercado de pases anterior pero su paso fue sin pena ni gloria. El futbolista de 37 años, con pasado en el fútbol europeo no mostró un rendimiento acorde a las necesidades. Desde que llegó Gago quedó aún más relegado, situación que tiene al futbolista con intenciones de poner punto final a su contrato y regresar a su país.

En medio de sus decisiones, desde Chile llegaron declaraciones de Waldo Ponce , amigo del volante y ex compañero de la selección chilena durante Sudáfrica 2010, contó la charla que tuvo con Mendel y el concepto que le dejó sobre el técnico xeneize . En el programa “Futuro Fútbol de Chile”, Waldo Ponce reveló parte de la intimidad de su charla con Medel.

"Hablé con mi amigo Gary. Y me dijo que tenía que resolver el tema con Boca. Hablamos también de su técnico, no creo que esté escuchando... Decía que era raro... Y me confirmó que era raro Gago. Por eso también la situación que se haya ido antes de que terminara el campeonato, que le hayan dado permiso para que se fuera a Europa, estuvo unos días por allá"