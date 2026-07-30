Boca perdió ante O'Higgins por Copa Sudamericana y se define en los penales

El Xeneize busca hacer valer el 1-0 de la ida para acceder a los octavos de final del certamen continental.

Boca enfrenta en Chile a O'Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana . En la ida, el Xeneize venció 1-0 en La Bombonera, por lo que tiene una leve ventaja para acceder a los octavos de final del certamen continental, uno de los grandes objetivos del semestre.

En el torneo local, los dirigidos por el Vasco Arruabarrena vienen de recibir un duro golpe, tras ser goleado por Riestra por 3-0, en un encuentro que a Boca no le salió nada y que dejó preocupados a los hinchas de cara a esta revancha.

Con respecto al equipo de la ida, el entrenador hará dos cambios: el primero será el ingreso de Lozano por Gorosito en el lateral derecho, y el segundo es la alternativa de Ascacibar por Flores, para poblar más el mediocampo. El Xeneize también tendrá la vuelta de su capitán, Leandro Paredes , tras los tres días de vacaciones.

Así fue el partido entre Boca y O'Higgins

La primera situación con peligro del partido fue de Boca, en los pies de Aranda, que apiló por izquierda a un par de defensores y le pegó al arco, aunque el remate fue bloqueado por el lateral de O'Higgins. El campo de juego no ayuda en el partido, ya que los futbolistas sufrieron varios resbalones.

LINDA JUGADA DE TOMÁS ARANDA



Con la 10 en la espalda, el pibe de Boca ya demostró estar activo en el arranque contra O'Higgins.



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El equipo chileno respondió a los 20 minutos, cuando un taco de Sarrafiore dejó pagando a Figal, y tras un centro a la medialuna del área, Lozano le tapó el disparo a González.

El segundo tiempo empezó bastante trabado, con el campo de juego todavía como protagonista por sus irregularidades, y recién a los 20 minutos, el equipo chileno tuvo un cabezazo de Brizuela que se fue a penas arriba del travesaño.

Cinco minutos después, en una contra tras un tiro libre que atajó Montero, Aranda hizo la jugada individual por el centro y terminó definiendo de zurda a penas desviado.

TOMÁS ARANDA TUVO EL GOL DE BOCA



Gran jugada individual del 10 Xeneize que casi termina en el 1-0.



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A los 27 minutos de la segunda mitad, Figal despejó una pelota al medio del área, tras un lateral en ataque de O'Higgins, y González puso el 1-0 con una volea de zurda.

GOL DE O'HIGGINS Y SERIE IGUALADA



Francisco González puso el 1-0 para el Celeste sobre Boca en Rancagua.



El global está 1-1.



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Boca reaccionó con Flores, el juvenil que ingresó por Villa, que enganchó por izquierda hacia el medio y reventó un derechazo en el travesaño, que podría haber sido el empate.

EL TRAVESAÑO LE DIJO QUE NO A FLORES



Boca tuvo la igualdad.



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En el último minuto de tiempo regular, Boca tuvo dos grandes chances consecutivas para empatar el partido: la primera fue un disparo abierto de Aranda que tapó el arquero, y la segunda fue un cabezazo de Costa que apareció solo en el área chica pero no le acertó al arco. En el adicional, Carabalí le volvió a ganar el duelo al diez de Boca con una volada increíble.

AYRTON COSTA TUVO LA VICTORIA



Tras un centro de Paredes, el central Xeneize no pudo cabecear hacia el arco.



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Así se vive la tanda de penales entre Boca y O'Higgins

González marcó el primer penal para O'Higgins

Paredes empató la serie para Boca



Los datos del partido entre Boca y O'Higgins

Copa Sudamericana

16avos de final

O’Higgins (Chile) - Boca (Arg)

Estadio El Teniente

Árbitro: Wilmar Roldán

VAR: David Rodríguez

O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pávez; Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

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Este es nuestro XI Inicial para enfrentar a Boca Juniors por Playoff de la CONMEBOL Sudamericana 2026.



¡Dale equipoooooooo! ¡Junto a nuestra gente, vamos con todo! #VamosLaCeleste pic.twitter.com/KnQEJVxLsR — O'Higgins FC (@OHigginsoficial) July 30, 2026

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.