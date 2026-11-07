Boca, Rosario Central y Argentinos definen al campeón de la Tabla Anual: seguí la jornada en vivo

Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central definen este sábado al Campeón de Liga en una jornada que tendrá tres partidos en simultáneo desde las 17:30. El Xeneize recibirá a Defensa y Justicia, el Bicho será local de Huracán y el Canalla enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto.
Las probables formaciones de Boca vs. Defensa y Justicia
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Leonel Flores o Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Demian Domínguez, David Martínez, Damián Fernández, Valentín Loza; César Pérez, Santiago Sosa, Jeremías Lucco, David Barbona; Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
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