Boca, Rosario Central y Argentinos definen al campeón de la Tabla Anual: seguí la jornada en vivo

Boca , Argentinos Juniors y Rosario Central definen este sábado al Campeón de Liga en una jornada que tendrá tres partidos en simultáneo desde las 17:30 . El Xeneize recibirá a Defensa y Justicia , el Bicho será local de Huracán y el Canalla enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto .

La pelea llega abierta, aunque Boca parte con ventaja . El equipo de Rodolfo Arruabarrena comparte la punta con Argentinos, ambos con 60 puntos , mientras que Rosario Central aparece inmediatamente detrás con 59 unidades .

La diferencia de gol puede resultar decisiva. Boca llega con +22, Argentinos con +12 y Central con +16, por lo que el conjunto de La Ribera depende prácticamente de sí mismo: si gana en La Bombonera, quedará con enormes posibilidades de asegurar el primer puesto de la tabla anual.

Argentinos Juniors también puede llegar a 63 puntos y necesita ganar ante Huracán mientras sigue de cerca lo que ocurra con Boca. Rosario Central, en cambio, está obligado a conseguir los tres puntos y esperar que ninguno de los dos líderes gane para poder quedarse con el título.

La definición se disputará en simultáneo y cualquier gol puede modificar el escenario. En este live blog vas a poder seguir los resultados, cómo cambia la tabla en tiempo real y todas las novedades de una última fecha que determinará al nuevo campeón.

Las probables formaciones de Boca vs. Defensa y Justicia Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Leonel Flores o Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena. Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Demian Domínguez, David Martínez, Damián Fernández, Valentín Loza; César Pérez, Santiago Sosa, Jeremías Lucco, David Barbona; Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Las probables formaciones de Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Franco Cervi, Enzo Copetti y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón. Estudiantes de Río Cuarto: Lautaro Herrera; Fernando Rodríguez, Agustín Quiroga, Sergio Ojeda, Juan Antonini, Gonzalo González; Gabriel Alanís, Alejandro Cabrera, Tomás González; Ibrahim Hesar y Martín Garnerone. DT: Gerardo Acuña.