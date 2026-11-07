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en vivo En vivo LA MAÑANA | NEUQUEN - 7 de noviembre de 2026 - 13:06

Boca, Rosario Central y Argentinos definen al campeón de la Tabla Anual: seguí la jornada en vivo

Tres equipos llegan con chances al cierre del torneo y jugarán desde las 17:30 en simultáneo por el primer puesto.

Boca, Central y Argentinos juegan de local.

Boca, Central y Argentinos juegan de local.

EN VIVO

Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central definen este sábado al Campeón de Liga en una jornada que tendrá tres partidos en simultáneo desde las 17:30. El Xeneize recibirá a Defensa y Justicia, el Bicho será local de Huracán y el Canalla enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto.

La pelea llega abierta, aunque Boca parte con ventaja. El equipo de Rodolfo Arruabarrena comparte la punta con Argentinos, ambos con 60 puntos, mientras que Rosario Central aparece inmediatamente detrás con 59 unidades.

La diferencia de gol puede resultar decisiva. Boca llega con +22, Argentinos con +12 y Central con +16, por lo que el conjunto de La Ribera depende prácticamente de sí mismo: si gana en La Bombonera, quedará con enormes posibilidades de asegurar el primer puesto de la tabla anual.

Argentinos Juniors también puede llegar a 63 puntos y necesita ganar ante Huracán mientras sigue de cerca lo que ocurra con Boca. Rosario Central, en cambio, está obligado a conseguir los tres puntos y esperar que ninguno de los dos líderes gane para poder quedarse con el título.

La definición se disputará en simultáneo y cualquier gol puede modificar el escenario. En este live blog vas a poder seguir los resultados, cómo cambia la tabla en tiempo real y todas las novedades de una última fecha que determinará al nuevo campeón.

Las probables formaciones de Boca vs. Defensa y Justicia

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Leonel Flores o Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Demian Domínguez, David Martínez, Damián Fernández, Valentín Loza; César Pérez, Santiago Sosa, Jeremías Lucco, David Barbona; Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Las probables formaciones de Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Franco Cervi, Enzo Copetti y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.

Estudiantes de Río Cuarto: Lautaro Herrera; Fernando Rodríguez, Agustín Quiroga, Sergio Ojeda, Juan Antonini, Gonzalo González; Gabriel Alanís, Alejandro Cabrera, Tomás González; Ibrahim Hesar y Martín Garnerone. DT: Gerardo Acuña.

Las probables formaciones de Argentinos Juniors y Huracán

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Franco Paredes, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Gastón Verón y Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Martín Nervo, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil o Juan Bisanz, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Facundo Kalinger; Óscar Cortés y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

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