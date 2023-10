Bochini y la final de la Libertadores: "voy a hinchar por Fluminense"

Boca dejó afuera desde los doce pasos a Nacional de Uruguay, Racing y Palmeiras en octavos, cuartos y semifinal respectivamente. En todas, su arquero Sergio Romero fue fundamental. "No entiendo cómo eliminaron el tema del gol de visitante. Antes nosotros no ganábamos por penales, lo hacía el que metía más goles y jugaba mejor", afirmó el Bocha.

El 4 de noviembre en el estadio Maracaná, el equipo de Jorge Almirón será rival de Fluminense en el partido que definirá al campeón de la Libertadores 2023.

"¿Si voy a hinchar por Fluminense? Eso sí, seguro", dijo el exjugador de 69 años acerca del partido decisivo que el xeneize afrontará el 4 de noviembre en el Maracaná.

En el mismo sentido, agregó que "sacando los hinchas de Boca, el resto de los hinchas de San Lorenzo, River, Racing o Independiente van a hinchar por el Fluminense".

Independiente ganó su última Libertadores en 1984 pero hasta hoy nadie pudo alcanzarlo en las vitrinas. "En algún momento alguien lo va a alcanzar a Independiente si pasan 40 años o mas años si no la gana. Si no es Boca será otro equipo. Boca puede alcanzarlo en 7 Libertadores, pero no va a ganar 4 Libertadores consecutivas, que es otro récord que tiene Independiente. Eso no va a ocurrir", concluyó Bochini.