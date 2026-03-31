Bolivia e Italia se la juegan en el repechaje para ir al Mundial 2026: hora y TV

Se resuelven los clasificados que faltan para llegar a la máxima cita que se disputará entre junio y julio.

Con Bolivia e Italia dominando la atención, se definen los últimos seis boletos para el Mundial 2026 . Entre la tarde del martes y las primeras horas del miércoles, se resolverán los clasificados que faltan para la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, en una serie de repechajes que combinan historia, peso específico y promesas de paridad.

Bolivia no juega un Mundial desde 1994 y llegó al repechaje como séptima en las Eliminatorias Sudamericanas. La "azzurra", por su parte, se perdió Rusia 2018 y Qatar 2022, mientras que en los mundiales anteriores cayó en primera ronda.

Con cuatro estrellas y una de las ligas más relevantes del planeta, como es el Calcio, las miradas estarán puestas en el duelo ante Bosnia.

Mateo Retegui, argentino nacionalizado italiano, sería titular.

Retegui.jpg Mateo Retegui

Cuatro cruces marcan la agenda del viejo continente. Italia, cuatro veces campeona mundial, intentará recuperar su lugar en la máxima cita futbolística cuando visite a Bosnia en Zenica, localidad situada a 70 kilómetros de Sarajevo. Bajo la conducción de Gennaro Gattuso, exvolante de carácter legendario, enfrentará un escenario de máxima exigencia en un ambiente que anticipa tensión.

Polonia, en tanto, confía en su capitán Robert Lewandowski para superar a Suecia en el Friends Arena de Solna, vecino a Estocolmo. El delantero del Barcelona afronta lo que probablemente sea su última oportunidad de participar en una Copa del Mundo.

Kosovo, en busca de una hazaña histórica, recibirá a Turquía en Pristina. El conjunto otomano, con nombres como Arda Güler a la cabeza, parte como favorito por trayectoria, aunque el deseo local promete equilibrar el desarrollo.

El cruce más parejo sobre el papel tendrá lugar en Praga, donde República Checa y Dinamarca se enfrentan con dos equipos de jerarquía consolidada y aspiraciones legítimas de integrar el grupo de selecciones más poderosas del torneo.

América, África y el sueño boliviano

Fuera del ámbito europeo, Bolivia protagoniza una de las historias de mayor significado simbólico. Tras eliminar a Surinam, la selección altiplánica se mide ante Irak en el BBVA Stadium, casa de los Rayados de Monterrey, con la chance de regresar a una Copa del Mundo después de más de tres décadas.

El otro boleto se definirá entre República Democrática del Congo y Jamaica, que se enfrentarán en el Estadio Akron, también en territorio mexicano, otro de los escenarios que albergarán el Mundial el próximo año.

Programación y TV

Martes 31 de marzo

15.45 (hora Argentina): República Checa vs. Dinamarca en Praga. El ganador integrará el Grupo A. (Televisa Disney+)

15.45: Bosnia vs. Italia en Zenica. El vencedor se ubicará en el Grupo B. (Televisan ESPN y Disney+)

15.45: Kosovo vs. Turquía en Pristina. El clasificado jugará en el Grupo D. (Televisa Disney+)

15.45: Suecia vs. Polonia en Estocolmo. El triunfador se sumará al Grupo F. (Televisan ESPN y Disney+)

18.00: RD Congo vs. Jamaica en México. El ganador irá al Grupo K. (Televisa DSports)

Miércoles 1 de abril

00.00 (hora Argentina): Bolivia vs. Irak en México. El vencedor ocupará un lugar en el Grupo I. (Televisa DSports)